MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti'ye hakaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, verdiği mülakatta İYİ Parti'yi ve partilileri hedef aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İpin diğer ucu, Pensilvanya cambazının boğazındaki tasmaya bağlıdır. Tasmayı kavrayan el ise Washington'da oturmaktadır" sözleriyle İYİ Partiyi hedef aldı.

İYİ Parti'ye MHP'den gerçekleşen katılım içinse, "Gevşeklik ve cehalet bulunanlardan da bir miktar katılım olmuştur" diyerek partilileri de hedef alan Yalçın, partiye yönelik FETÖ ithamlarına devam ederek "Okyanus ötesinden gelen talimatla yeni oluşumun arkasında İP gibi dizilmiştir" dedi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

''Haziran 2015 ile 15 Temmuz 2016 arasında FETÖ'nün yürüttüğü algı operasyonlarının etkisinde kalan bir kısım CHP'liler ise sözde MHP muhalefetine meyletmişlerdir. Yeni oluşum İPin tabanı büyük ölçüde bunlardan müteşekkildir.

"Denize düşen yılana sarılır." misali meyus ve münkesir olarak siyaset okyanusuna düşen CHP'liler, can simidi niyetine suyun öte yakasındaki FETÖ'nünİPine sarılmışlardır.

İPin diğer ucu, Pensilvanya cambazının boğazındaki tasmaya bağlıdır. Tasmayı kavrayan el ise Washington'da oturmaktadır.

“GEVŞEKLİK VE CEHALET BULUNANLAR”

Sözde MHP muhalefeti daha partileşmeden fitne ve nifak toplantılarında CHP tabanındaki küskün ve kırgınlar rol almış, etkinliklerin önemli bir kısmı bunlar tarafından tertip edilmiştir. İl ve ilçe gezileri sırasındaki karşılamalarda toplanan kalabalıklar, çoğunlukla bunlardan meydana gelmiştir.

Bunların arasına MHP camiasında davaya sadakatte zaaf gösterenlerle tabiatında gevşeklik ve cehalet bulunanlardan da bir miktar katılım olmuştur.

15 Temmuz'dan sonra FETÖ'ye yönelik operasyonlara hız verilmesi dolayısıyla mağdur edildiğini düşünen, ihanet kalkışması sırasında sivil veya asker FETÖ'cülerin işlediği cinayetlere rağmen gönül bağını koparmayıp onların arkasında duran kimseler de Okyanus ötesinden gelen talimatla yeni oluşumun arkasında İP gibi dizilmiştir. O kalabalıklarda mebzul miktarda kriptoFETÖ'cü bulunmaktadır.

Azımsanmayacak sayıdaki FETÖ sevdalılarının önemli bir kısmı hâlâ aramızdadır. Bunlar bir kenarda oturup Türkiye'nin büyük bir felaketin eşiğinden dönmesinin nedametini yaşayıp 250 şehidin hesabının kimden sorulacağını tefekkür edeceklerine fitnenin İPine sarılmışlardır.

Bu arada içeride bir mucize bekleyen FETÖ'cü cinayet şebekeleri mahkemede suçlarını inkâr etmekte, 250 şehidin hatırasına saldırarak milletimizi fütursuz ve ahlaksızca incitmektedir.

FETÖ elebaşı; elemanları arasında Peygamberimizi rüyasında gördüğü ve sabrederek kurtuluşa erecekleri yalanını yayarken, gerek içerideki cinayet şebekesi gerekse dışarıdaki kriptolar da sözüm ona ilahî bir muştu beklemektedir."