MHP'li Semih Yalçın'dan 'Seçim Barajı' açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin baraj sorunu olduğuna ve baraj altında kalma telaşıyla söz konusu tartışmayı gündeme getirdiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin baraj sorunu olduğuna ve baraj altında kalma telaşıyla söz konusu tartışmayı gündeme getirdiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, seçim barajı tartışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yalçın, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajını tartışmaya açmasına, baraja karşı olanlarla indirilmesini isteyenlerin bile eleştiri getirmesi şaşırtıcı olmamıştır. Eleştirilerin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin karalanmasının sebebi, partimizin birçok alanda olduğu gibi seçim barajı konusunda da inisiyatif almasının ve gündem yaratmasının hazmedilememiş olmasıdır. Politikanın doğasına göre, bir partinin siyasi görüş ve kanaatlerine yakın veya uygun projeler başka partilerce kamuoyuna takdim edildiğinde beklenen, bunun takdir edilmesidir.

Ama Türkiye'de siyaset ikliminde çekememezlik ve haset havası solunduğu için bunun tam tersi yapılmaktadır. Siyaset oyunu yapıcılık, çözüm üretme ve diyalog üzerine değil; kin, nefret, kutuplaşma ve öç alma üzerine kurulmaktadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerin arkasında ucuz bir fırsatçılık vardır. MHP'nin Türk siyasetini domine eden konumunu çekememek vardır. MHP'nin milli meselelerde gösterdiği hassasiyeti sürekli başka mecralara çekmeye, saptırmaya çalışan politika kısırı zavallıların çaresizliği vardır. MHP'nin politikadaki özgül ağırlığını kaldıramamak vardır. MHP'nin açığını aramak için fırsat kollayan gizli-açık muarızlarımızın kindarlıklarını izhar çabası vardır. Sayın Genel Başkanımızın büyük bir iyi niyetle kamuoyunda tartışmaya açtığı baraj meselesinin bu kadar eğriltilip bükülmesinin, asıl amacından uzaklaştırılmaya çalışılmasının sebepleri bunlardır" ifadelerini kullandı.



"BARAJ KONUSUNDA DA ZAMANLA SAYIN DEVLET BAHÇELİ'NİN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKACAKTIR"



Benzer bir hastalığın bir kısım basında da olduğunu ifade eden Yalçın, "Aklıselimle, ferasetle görüş serdetmek ve sağlıklı tahliller yapmaktan giderek uzaklaşan kimi köşe yazarları, siyasi liderlerin açıklamalarını röntgenci arsızlığıyla didiklemekte; magazincilik hevesiyle açık ve ayıp arayıp zaaf teşhir ederek muhataplarını bunlar üzerinden yıpratma çabasına girmektedir. MHP muarızı ve muhalifi bir kısım medyayı esir alan bu illet; ahlaki zaafa, fikir kısırlığına, kifayetsiz ihtirasların kıskacında çırpınmaya işaret etmektedir. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı görüşlerin haklılığı ne yazık ki geç anlaşılmakta, hakkı geç teslim edilmektedir. Baraj konusunda da zamanla Sayın Devlet Bahçeli'nin haklılığı ortaya çıkacaktır. Ayrıca MHP'nin baraj sorunu olduğuna ve baraj altında kalma telaşıyla söz konusu tartışmayı gündeme getirdiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Seçim sathımailine girmeden iki yıl önce kaynağı ve sağlığı şüpheli birtakım araştırmalarla MHP'nin baraj altında gösterilmeye çalışmasının sebepleri tarafımızdan bilinmektedir. Türk siyasetine ve medyasına bu 'algı yönetimi illetini' FETÖ bulaştırmıştır" ifadelerini kullandı.



