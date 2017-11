MHP'li Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan istifa etti

MHP'li Sinop Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan partisinden istifa etti. Özcan istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

MHP'de istifa depremi devam ediyor. 2009 yılından bu yana Sinop Türkeli'de Belediye Başkanlığı görevini yürüten MHP'li Halil Dilek Özcan partisinden istifa etti.

İstifasını Facebook hesabı üzerinden yaptığı yazılı bir açıklama ile duyuran Dilek, "Yönetici kademesinde görev yaptığım sürece söylem ve eylemin aynı olmadığı bilakis algıda beyaz görünenin gerçekte siyah olduğunun farkına vardık" dedi.

Özcan'ın açıklaması şöyle:

"Çocukluğumdan beri Türklük şuuru ve fikriyatı ile özdeş yaşamış Türk insanı olarak bugün mensubu olmaktan gurur duyduğum ve ömür boyu gurur duyacağım ve 2008 yılından beri üyesi olduğum 2009 yılından beride belediye başkanlığı görevini yaptığım Milliyetçi Hareket Partisinden istifa ediyorum.



Yönetici kademesinde görev yaptığım sürece söylem ve eylemin aynı olmadığı bilakis algıda beyaz görünenin gerçekte siyah olduğunun farkına vardık. Bizler lider, teşkilat ve doktrin ilkesini benimsemiş gönül erlerinin başka başka oyunların argümanları haline getirildiğimizi gördük. Söylemde doğru olan her şeyin eylemde farklı olduğunu da gördük. Oysaki “ Hüküm sahipleri için adaletli olmak ibadettir.’’diye yetişen ve bunu bilen bir nesildik biz.

Hükmedenin adaletinden şüphe duymazdık hiç…

Gelenekten geleceğe diye bir şiarımız vardı. Geçmiş örf ve adetlerimizi kültürümüzü unutmadan bunu şimdiki zaman ve gelecek zaman teknik ve teknolojileri ile entegre haline getirip Türk milletini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı gayemiz.. Zamana, çağa ve teknolojiye ne kadınlarımız ne gençlerimiz ne de ülkemiz için bir projeye imza atılamadı. Bunları yapmak isteyenlerin de talepleri dikkate bile alınmadı.



Kısacası hükmedenin yanındakiler “eski köye yeni adet” istemiyorlardı .

Yeni fikir, yeni söylem yeni insan demekti. Yeni insan da bizi yerimizden eder anlayışı bizim yıllardır muzdarip olduğumuz konulardı. Bizim Milliyetçilik duygumuz Türk milletini sevmek ve Türk milletine sadakat ile hizmet aşkı taşımak, vatana bağlılık duygusu içerisinde bulunmak ve Türk milletinin yükselmesi için elinden gelen her fedakarlığı yapmak ,çalışmak duygusu ve şuurudur.



Bizler de bu şuurla mücadeleye çalışırken her seferinde “biz gereğini yapıyoruz siz yerinizde durun” dediler.

Bizler biz olalım derken karşılığında bencillik gördük. Milliyetçilik ilkemizin kaale alınmadığını hatta ayaklar altına atıldığının farkına vardık. Oysa amacımız; modern bir toplum olmak, güçlü bir devlet, millet haline gelmek için Türkiye’yi en kısa zamanda dünyanın en ileri endüstri haline getirmekti. Bunu başarmak için ben değil biz olmak gerekiyordu. Bizler gelişimciliğimizi halkımız ile birlikte halkın içinde yapmalıydık. Oturduğumuz makam koltuklarında değil. Bizim ülkücülüğümüz köylümüzle şehirlimizle her ne inanç ve düşünceye sahip olursa olsun Ahlakçılık kuralları çerçevesinde ilmin icaplarını ve mili Türk şuuru içinde bir potada şahsiyetli ve hür insanlar haline getirmek değilmiydi. Bir anlamda hani biz Türk Milleti için uygun gördüğümüz yönetim sisteminin adına “Hürriyetçi Demokrasi sistemi’’demiyor muyduk?



Bizim istediğimiz Milliyetçi kadroları yeniden devlet kadrolarına yerleştirmek değildir. Bu bizim ülkümüze yetmez.

Rahmetli Başbuğum Alparslan TÜRKEŞ’in dediği gibi:“Cesaret,yüreklilik,atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz”



Ve ayrıca Ben Halil Dilek ÖZCAN olarak ilçemde siyaseten yol yürüdüğüm, irtibat içinde olduğum değerli dostlarımla asla ve kat’a hiçbir olumsuz düşüncem yoktur ve olamaz.Yerel bazdaki en etken rol yeni kurulan il teşkilatının bencil tavır ve davranışları olmuştur .



Gayemiz ve davamız Türk milliyetçilerini kendini Türk hisseden herkesi Türk devletinin başına getirip Türk ‘e Türk devletini yönettirmektir. Bu bağlamda halka rağmen hareket etmeyi doğru ve uygun bulmadık. Ama asla karamsarlık içine de düşmedik.



Mevlananın da dediği gibi:“Ümitsizlikten sonra, nice ümitler karanlıkların sonunda nice güneşler var”dedik.

Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek ÖZCAN olarak birlikte yol yürüdüğümüz Türkeli halkı ile aylardır yaptığım istişareler sonucu Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarında ve çatısı altında siyaset yapmak imkânımızın kalmadığını gördük. Bugünden itibaren siyasi hayatıma bağımsız olarak devam edeceğimi siz değerli halkımıza saygıyla duyuruyorum."