Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

MHP'li Usta'dan, AKP'ye sert eleştiri

MHP'li Usta'dan, AKP'ye sert eleştiri
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AKP’nin Meclis açılmasından sadece on beş dakika önce hangi konuların görüşüleceğinin bildirildiğini “Bunun anlamı şu, siz zaten formalite şeklinde duruyorsunuz” sözleri ile eleştirdi.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
MHP'li Usta'dan, AKP'ye sert eleştiri
MHP'li Usta'dan, AKP'ye sert eleştiri
PKK'lı Leyla Zana başkanlığa böyle sahip çıktı
PKK'lı Leyla Zana başkanlığa böyle sahip çıktı
Feyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert cevap
Feyzioğlu'ndan, Erdoğan'a sert cevap
İstiklal Marşı'nı Arapça okuttular
İstiklal Marşı'nı Arapça okuttular
Camide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayak
Camide bağış paralarını çalmaya kalkan şüpheliye dayak
Yandaş yazar İlhami Işık: 'Hayır' oyları önde
Yandaş yazar İlhami Işık: 'Hayır' oyları önde
Aydın: Belki de köprüden önce son çıkış!
Aydın: Belki de köprüden önce son çıkış!
Arslan Bulut, “Türkiye nereye gidiyor” panelinde konuştu
Arslan Bulut, “Türkiye nereye gidiyor” panelinde konuştu
Özdağ'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Özdağ'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Hollanda bayrağı bulamayınca Fransa bayrağı yaktılar.
Hollanda bayrağı bulamayınca Fransa bayrağı yaktılar.
Halaçoğlu: Türk milleti aşağılanıyor
Halaçoğlu: Türk milleti aşağılanıyor
Başbakan'dan, Hollanda açıklaması
Başbakan'dan, Hollanda açıklaması
Kategoriler
FOTO GALERİ
  • 15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı
  • Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 15 03 2017
  • 12 MART 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti