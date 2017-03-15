MHP'li Usta'dan, AKP'ye sert eleştiri

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AKP’nin Meclis açılmasından sadece on beş dakika önce hangi konuların görüşüleceğinin bildirildiğini “Bunun anlamı şu, siz zaten formalite şeklinde duruyorsunuz” sözleri ile eleştirdi.