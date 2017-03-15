MHP'li vekil, "hayır"cı gibi konuştu

MHP Grup Başkanvekili Usta, AKP’nin Meclis açılmasından sadece on beş dakika önce hangi konuların görüşüleceğinin bildirildiğini “Bunun anlamı şu, siz zaten formalite şeklinde duruyorsunuz” sözleri ile eleştirdi.

OdaTV'nin haberine göre, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta Meclis’teki dünkü konuşmasında AKP’yi sert sözlerle eleştirdi. Meclis açılmadan sadece on beş dakika önce hangi konuların görüşüleceğinin bildirildiğini söyleyen Usta, “Bunun anlamı şu, bizim zaten size ihtiyacımız yok, siz zaten formalite şeklinde duruyorsunuz” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) dünkü konuşmasında parlamentonun etkisiz kaldığını ifade etti.

İşte o konuşma:

“Bugün Meclis saat üçte açıldı” diyen MHP’li Usta, “Üçe çeyrek kalaya kadar ne görüşeceği bilinmiyordu, böyle bir Türkiye Büyük Millet Meclisi olabilir mi? Böyle bir parlamento olur mu? Dünyanın neresinde böyle bir parlamento var?” diyerek tepki gösterdi. MHP’li Usta, “On beş dakika kalıncaya kadar ne görüşeceğini bilmeyen bir parlamentoyla karşı karşıyayız. Bunun anlamı şu, bizim zaten size ihtiyacımız yok, siz zaten formalite şeklinde duruyorsunuz. Bunun anlamı bu mu, buradan ne çıkarmak lazım. Parlamentosu çalışmayan bir ülkenin kalkınması, ilerlemesi, demokratik bir şekilde yönetilmesi imkanı olabilir mi?” diye konuştu.

“AKP KENDİ REKORLARINI KIRIYOR”

AKP’nin işsizlik oranlarında kendi rekorlarını kırdığına dikkat çeken MHP’li Usta şöyle devam etti:

“Bu kadar belirsizlikler içerisinde, ondan sonra ‘bu ülke niye büyümüyor, niye işsizlik oranlarına tarihi oranlara çıktı?’ AKP kendi rekorlarını kırıyor işsizlik oranlarında. İşte bütün bunlardan.

Eğer hükümet kanun teklifiyle gelemiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiğimiz dünya kadar kanun teklifi var. Hepsi Meclis gündeminde sıraya girmek için bekliyor. Toplumun bekleyen sorunları var. Tarım kesiminde sorunlar var, çalışanların sorunları var, sanayinin ciddi sorunları var. Bu sorunları çözmeye yönelik kanun tekliflerimiz beklerken bu Meclisi boş tutmak, ne kadar zaruri olduğu belli olmayan uluslar arası anlaşmalarla oyalamak son derece yanlıştır.”