MHP'li vekilin ağabeyinden duygulandıran paylaşım

MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu'nun ağabeyi Şemsiddin Ahrazoğlu'nun kardeşine yazdığı sözler, Ülkücülerin sözlerine tercüman oldu. Ahrazoğlu'nun yazdığı yazı sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Yeni Anayasa maddelerinin görüşülmesine ilişkin yapılan oylamada 338 'kabul' oyu çıkarken, 18 MHP'li vekilin oylamada 'ret' oyu kullandığı ortaya çıktı.Bu rakam MHP Genel Merkezi'nde şok etki yarattı.

MHP milletvekillerine ülkücü camiadan “hayır” demelerine ilişkin büyük bir baskı gelirken, MHP Hatay Milletvekili Ahrazoğlu’nun ağabeyi Şemsiddin Ahrazoğlu, Facebook adresinden yaptığı paylaşımda kardeşine seslendi.

Ağabey Ahrazoğlu Facebook adresinde “O kulübeye girerken ve sandığa oy atarken Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’ni hatırlamanı ve ülkücü şehitleri unutmamanı bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun babamın oğlu. Gözlerinden öperim” İfadelerini içeren bir mesaj yayınladı.



İşte o paylaşım:

"MECLİS KÜRSÜSÜNDEN ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ OKURKEN AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTUYOR DUDAKLARIN TİTRİYORDU.SENİ DİNLERKEN ÇOK DUYGULANDIM,SENİN GİBİ BEN DE AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTMUŞTUM.UZUN UZUN YAZMAYA HİÇ NİYETİM YOK.O KULÜBEYE GİRERKEN VE SANDIĞA OY ATARKEN ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİNİ HATIRLAMANI VE ÜLKÜCÜ ŞEHİTLERİ UNUTMAMANI BEKLİYORUM.ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN BABAMIN OĞLU.GÖZLERİNDEN ÖPERİM."