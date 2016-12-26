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MHP'li vekiller Başkanlık sistemine 'Hayır' diyecek!

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MHP'li vekiller Başkanlık sistemine 'Hayır' diyecek!
MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, Başkanlık sistemine hayır diyeceğini açıkladı.

MHP’de sular durulmuyor…

MHP Bursa Milletvekili Dr. Kadir Koçdemir, sosyal medya hesabından Meclis’te oylanacak Başkanlık sistemine ‘ret’ oyu vereceğini açıkladı.  

Bahçeli’nin Başkanlık sistemiyle ilgili tavrına çok sert eleştiride bulunan Koçdemir, "Bugünkü sıkıntıların sebebi-mimarı ehil ve emin olmayan, halka-realiteye uzak kadrolardır. Bunların çözüm bulma ve uygulama imkanı yoktur. Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir. "Kem alat ile kemalât", yani 'kötü aletlerle mükemmellik' olmazmış. Yanlış yöntemle güzel ve doğru bir sonuç elde edilmesi de mümkün değil” ifadelerini kullandı.

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