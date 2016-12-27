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MHP'li vekillerin 'Yeni Anayasa" tepkisi sürüyor!

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MHP'li vekillerin 'Yeni Anayasa" tepkisi sürüyor!
Yeni Anayasa teklifine 'ret' oyu vereceğini açıklayan MHP Bursa Milletvekili Koçdemir, Başkanlık sisteminin 'tiranlık'tan hiçbir farkının olmadığını söyledi.

MHP'de Devlet Bahçeli'nin Başkanlık sistemiyle ilgili tutumuna tepiler büyüyor...

Dün yeni Anayasa teklifine 'hayır' diyeceğini açıklayan MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sosyal medya hesabından Başkanlık sistemi ile ilgili çok sert eleştirilerde bulundu.

Başkanlık sisteminin 'Tiranlık'tan farksız olduğunu söyleyen Koçdemir, "Teklif anayasa hukuku tekniği bakımından üzerinde konuşulmayacak derecede kötü ve tutarsız bir metindir. Tekliften sonra, Türkiye’de bir SİSTEM’den söz etmek oldukça zor olacaktır. Modern demokrasinin ayırt edici özelliği çoğunluğun iradesinin HUKUK İÇİNDE hayata geçmesidir. Teklif bunu ortadan kaldırmaktadır. Hukuk devletinin bulunmadığı çoğunluğa dayalı yönetimin adı TİRANLIKtır. Ancak kuvvetler ayrılığı ve bilhassa yargının bağımsızlığı halinde demokrasiden söz edilebilir. Teklif, kuvvetler ayrılığı ve demokrasiyi sona erdirmektedir. Dünya böylesi hükümet sistemlerine veda edeli iki yüzyıl oldu. Demokraside alınan kararların meşruiyeti usule dayanır. Teklif gündem belirleme, irade oluşturma, karar alma, uygulama ve denetim süreçlerinde usulü yerle bir etmektedir. Son yıllarda aşırı derecede kamplaştırılan ve kutuplaştırılan Türk toplumunda tarafsız ve siyasi mücadelenin dışında bir cumhurbaşkanının varlığı hayati önemi haizdir. Teklif bunu ortadan kaldırmaktadır" ifadelerini kullandı.

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