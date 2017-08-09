MHP'li yöneticinin "orantısız" tepkisini ti'ye aldı

Hazırlayan: Timuçin MERT

"Anlamadım ama galiba hakaret etmeye çalıştı!"

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Hafta sonundaki bir yazımda MHP Genel Başkanı için "İki mahallenin ortasında" diye yazınca, MHP'den önce "makul", sonra ise "orantısız" tepki geldi.

Önce MHP'li Mevlüt Karakaya'nın sosyal medya üzerinden mesajını gördüm.

"Sayın Bahçeli iki mahalleye de ait değil, doğrudur. Lakin 'İki ara' dediğiniz o mekân bizatihi Türk milleti mahallesidir" diye yazdı.

Sonrasında ise Prof. Semih Yalçın'dan, "Sayın Bahçeli üzerinden Türk milliyetçilerine mahalle tereddüdü yakıştırması Altaylı'nın içinde böceklenmiş erik kurularının izharıdır" diye bir salvo geldi.

Çok anlamadım, ama galiba bana hakaret amaçlı bir paylaşımdı.

Umursamam.

Eleştiri bile olmayan bir değerlendirmeye bu denli öfkeyi anlamadım sadece...

Fatih Altaylı Habertürk

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Benden olsun da isterse mafya olsun

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Geçen gün ne işle meşgul olduğunu, geçimini hangi yolla sağladığını bilemediğim bir kişiyi, pahalı ve amiyane deyişle "sosyetik" lokantalardan birinde gördüm.

Bir yuvarlak masada, eşi ve dostlarıyla birlikte herkes gibi yemek yiyordu.(...) Ben 24 koruma sayabildim...

(...) Bodrum'da da bir gece kulübüne gözdağı saldırısı oldu ve 17 yaşında bir komi çocuk hayatını kaybetti.

Yakalanan kimse yok tabii...

(...) görüyoruz ki önce Fetullahçı çetenin düzgün polisleri teşkilattan uzaklaştırmak için Emniyet teşkilatında yarattığı tahribat, sonra Fetullahçı çete ile mücadelenin her şeyin önüne geçmesi, bazılarının sokakların boşluğundan yararlanmaları sonucunu doğuruyor.

Bir de bu dönemin kendine özgü bir "ruhu" da var tabii.

Bu "ruh", her şeyde olduğu gibi organize suç örgütleri, kabadayılar, mafyatik yapılanmalar arasında da "bizden-onlardan" ayrımını yapıyor.

"Bizden" denen, mafya babası bile olsa muteber oluyor.

(...) Demek ki bu tiplerin anlayacağı dilden konuşacak polis de kalmamış, o polisi harekete geçirecek savcı da...

Mehmet Y. Yılmaz Hürriyet

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"Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa"

demek siyaset yapmak mı oluyor?..

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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Millî Mücadele'yi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919 ilk kez ne zaman kutlandı, biliyor musunuz?

Hemen söyleyeyim; 1935 yılında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün girişimiyle ve "Atatürk Günü" adı altında...

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O yıl Beşiktaşlı yöneticiler, Türk gençliğinin "Ata"sına beslediği sevgi ve saygıyı yansıtabilmek amacıyla "Atatürk Günü" düzenlemeye karar veriyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da desteklemesiyle, 24 Mayıs günü, Fenerbahçe Stadyumu'nda büyük bir etkinlik organize ediliyor. Stadyumu dolduran 20 bin seyirci, bir örnek giysilerle resmi geçide katılan 3 güzide kulübümüzün yüzlerce sporcusunu büyük bir coşkuyla alkışlıyor. Sportif gösterilerle devam eden bu unutulmaz kutlamadan kısa bir süre sonra, Türk Spor Teşkilatı, Spor Kongresi için Ankara'da toplanıyor.

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Spor Şurası anlamına da gelen toplantının ilk gününde Beşiktaş'ın kurucularından Ahmet Fetgeri Bey kürsüye çıkarak şu tarihi öneride bulunuyor:

"İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz "Atatürk Günü"nün tüm Türk gençliğine mal edilebilmesi için, bunun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında ve her yıl yapılmasını teklif ediyorum..."

Öneri alkışlar arasında oylanıp kabul ediliyor.

(...) Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a ne demeli?

Zira olaylı maçın ardından konuşurken "afiş" sorusu üzerine şunları söylüyor:

"Siyaset yapmak isteyen, partilere gidebilir!.."

Yani Fikret Orman, ülkeyi işgalden kurtaran ve Cumhuriyeti kuran Atatürk'e taraftarın gönül borcunu ifade eden "YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA" afişini, siyaset yapmak olarak değerlendiriyor!

Stadyum yenilenirken Cumhuriyet'in kurucularından İsmet İnönü'nün de adını silen Başkan Orman'a bir önerim var: Yazıma konu olan bilgileri ve 19 Mayıs Bayramı'nın öyküsünü, kulübünüzün resmi internet sitesinden aldım. Haydi onları da sildirin ve gerekçe olarak "BURASI SİYASİ PARTİ DEĞİLDİR" diye yazın da görelim!..

Uğur Dündar Sözcü