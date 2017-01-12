MHP'nin arka sıralarında neler oluyor?

Anayasa teklifi oylamasında ikinci gün oylamalarında fire azaldı ama yine de akıllarda soru işaretleri var. Aljazeera. gözlerin çevrildiği MHP’de Genel Kurul’da muhaliflerin oturduğu arka sıralardaki hareketliğin nabzını ölçtü.

Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihracından sonra Milliyetçi Hareket Partisi, Meclis'te 39 milletvekili ile temsil ediliyor. Partinin Meclis Genel Kurulu'ndaki yeri en sondaki vekil sıraları.

1 Kasım seçimlerinden sonra parti içi muhalefet tartışmaları yaşanan MHP'nin Meclis'teki sıralarının en arkasında ise "muhalifler" olarak anılan milletvekilleri oturuyor. Yani Ümit Özdağ, Nuri Okutan, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Atila Kaya.

MHP sıralarında Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliği görüşmelerinde de durum böyle.

Bu milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı sistemi için "hayır" oyu kullanacaklarını, görüşmeler Genel Kurul'da başlamadan önce açıkladı. Ancak bu isimlerin yanına başka isimlerin eklenip eklenmeyeceği merak konusuydu. Anayasa görüşmelerinde maddelere geçilmesi için yapılan oylamada kabul oylarının 338’de kalması, firenin AK Parti mi, MHP’den mi olduğunu sorularını beraberinde getirdi. Her iki parti de bir diğerini işaret etti. MHP cephesinde gözler muhalifler ve onlara yakın duran isimlerdeydi. Bu yüzden bu milletvekillerinin olduğu sıralardaki hareketlilik dikkatle izlendi.

Şefkat Çetin ve Atila Kaya

MHP'de, "başkanlık sistemine karşı olduğunu belirterek" Genel Başkan Yardımcılığı'ndan istifa eden Atila Kaya, bu kararını açıkladıktan sonra anayasa görüşmelerinin ilk gününde ilk defa görüntülendi.

Görüşmelerin birinci gününde Atila Kaya ve Şefkat Çetin uzun süre sohbet etti.

Ümit Özdağ

Kısa bir süre önce partiden ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, muhalefet sürecinde birlikte hareket ettiği Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile en arkada aynı sırayı paylaştı.

Görüşmelerde Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu birlikte oturdu.

Görüşmelerin ikinci gününde Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu aynı sırada yerlerini korudu. Onların hemen önünde oturan Kadir Koçdemir'in de Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı oy kullanacağı biliniyor. Koçdemir, Genel Kurul'da Zihni Açba ve Mustafa Mit ile aynı sırada oturdu.

Oktay Vural

Muhalefet tartışmalarının en yoğun yaşandığı dönemde, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce Grup Başkan Vekilliğinden istifa eden Oktay Vural'ın tavrı da merak konusuydu.

Oktay Vural, salonda aralarında Mehmet Parsak ve Zuhal Topçu'nun da olduğu çok sayıda vekille zaman zaman sohbet etti.

Vural, özellikle görüşmelerin ilk gününde zaman zaman da olsa kuliste Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye eşlik eden MHP milletvekilleri arasında yer aldı. Bu durum Vural'ın muhalefet cephesindeki pozisyonunu değişip değişmediği sorusunu da beraberinde getirdi.