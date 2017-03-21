Bugünkü YENİÇAĞ »
ANASAYFA
YAZARLAR
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
GÜNCEL
SPOR
FOTO GALERİ
VİDEO
KİTAP
DİĞER »
TEKNOLOJİ
BİLİM
OTOMOTİV
MEDYA POLEMİK
KÜLTÜR SANAT
ZAMAN TÜNELİ
SİNEMA
ZAP DEDİK
DİZİ-RÖPORTAJ
KONUK KALEM
ARAŞTIRMA
BASIN İLAN
REKLAM
SAĞLIK
VİDEO GALERİ
»
Gündem
»
MHP'nin Elazığ mitingini AKP'liler doldurmuş!
MHP'nin Elazığ mitingini AKP'liler doldurmuş!
MHP'nin Elazığ mitinginden gelen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor...
21 Mart 2017 Salı 21:10
Yorumlar
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
MHP'nin Elazığ mitingini AKP'liler doldurmuş!
Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"
Darbeciler komutanın başına çuval geçirmiş!
Rus askeri Afrin'e böyle geldi
"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"
Kurtulmuş'tan 'demokrasi' çağrısı
PKK'lılar Ankara'da öğrencilere saldırdı
Hükümetin Almanya'ya nevruz tepkisi, Arınç'ın sözlerini hatırlattı
İzmir Marşı'ndan Atatürk'ü çıkarıp Soylu'yu koydular!
Erdoğan, Futbol Zirvesi'nde de 'evet' propagandası yaptı
Feyzioğlu: Dayatılmak istenen sultanlık rejimidir
İstiklal Marşı, Kütahya'da hayatı böyle durdurdu!
Kategoriler
Eğlence
Spor
Asayiş
Genel
Gündem
Kültür-Sanat
Medya
@Gazete_Yenicag tarafından gönderilen tweetler
Yeniçağ Gazetesi
FOTO GALERİ
Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"
İşte dünyanın en pahalı şehirleri!
Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 21 03 2017
ÇOK OKUNANLAR
Tayfun Talipoğlu'nun ölüm nedeni açıklandı...
Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"
MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."
Almanya: 16 Nisan'da iç çatışma çıkabilir
Akşener, Niğde'den 'hayır' diyecek
İstanbul’daki nevruz kutlamasında bayrak krizi
MHP yönetimi, Akşener ve Oğan referandum için ne diyor?
AKP'li muhalifler merkez sağda yeni parti arıyor!..
MHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemedi
"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"
Atatürk'ü çıkardılar, Abdülhamid'i koydular!
AKP'den, MHP'ye sıkı takip
Künye
İletişim
Ziyaretçi Defteri
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
Günün Öne Çıkan Haberleri
Tayfun Talipoğlu'nun ölüm nedeni açıklandı...
Akşener: "Nevruz Türk'ün bayramıdır!"
MHP'li Ali Gücük istifa etti: "Bahçeli partide olduğu sürece..."
Almanya: 16 Nisan'da iç çatışma çıkabilir
Akşener, Niğde'den 'hayır' diyecek
İstanbul’daki nevruz kutlamasında bayrak krizi
MHP yönetimi, Akşener ve Oğan referandum için ne diyor?
AKP'li muhalifler merkez sağda yeni parti arıyor!..
MHP'yi ziyaret eden Bakan Elvan, önünü bile iliklemedi
"Evet çıkarsa insanlar kaçarcasına ülkeyi terk edecek"
Atatürk'ü çıkardılar, Abdülhamid'i koydular!
AKP'den, MHP'ye sıkı takip
Lisede dehşet saçan gencin paylaşımları şok etti
Federasyon için tüm hazırlıklar tamam!
MHP'nin Elazığ mitingini AKP'liler doldurmuş!
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.