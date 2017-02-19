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MHP'nin 'evet' programında Erdoğan posterleri!

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MHP'nin 'evet' programında Erdoğan posterleri!
MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın 'evet' propagandası yapmak için tertip ettiği 'Sevdamız Türkiye' programında, duvarlardaki Erdoğan posterleri dikkat çekti.

Balgatçılar, 'evet' propagandası yapmak üzerine ilk programını tertip etti. 

MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu 'Sevdamız Türkiye' adlı gece,
19:00’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

'Evet' propagandasının yapıldığı gecede, salon duvarlarındaki Recep Tayyip Erdoğan posterleri dikkat çekti.

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