MHP'nin gündemi: Plajlarda alınan yüksek ücret

'Evet'çi Barzani'nin yapacağı referanduma ve Türk adalarının işgal edilmesine sessiz kalan MHP'den, plajlardan alınan yüksek ücrete tepki geldi.

Plajlara yüksek giriş ücretleri konusunu Meclis gündemine taşıyan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, verdiği araştırma önergesinde plajlara yüksek giriş ücretlerinin sebep olduğu mağduriyetlere dikkat çekti.



MHP'li Akçay, kıyı şeritlerinin özel şahıs ve işletmeler ile bazı kamu kurum ve kuruluşları eliyle işgal altında olduğunu savunarak Meclis’te komisyon kurulmasını istedi. Türkiye’nin deniz, göl ve akarsu zenginliğinin turizm potansiyelini de arttırdığının vurgulandığı önergede iç ve dış turizmin hızlı bir gelişme göstermesi neticesinde özellikle kıyı bölgelerinin kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde kullanılmasına sebep olduğuna dikkat çekti.

Teklifle ilgili değerlendirmede bulunan Akçay, “Anayasa’nın 43 üncü maddesine göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında olup kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi gerekir. Bu açık Anayasa hükmünün aksine bugün vatandaşlarımızın kıyılardan yararlanması engellenmektedir” dedi.

“Kıyılar İşgal Altında”

Kıyı şeritlerinin özel şahıs ve işletmeler ile bazı kamu kurum ve kuruluşları eliyle işgal altında olduğunu belirten Akçay “Devletin hüküm ve tasarrufunda olup yararlanılmasında öncelikle kamu yarınının gözetilmesi gereken kıyı şeritlerinde işgallerin önlenememesi, işgallerin önemli bir kısmının süreklilik arz etmeye başlaması, bunların belli bir disiplin altına da alınamaması, bazı kıyı kullanımlarının ise turizm işletmelerinin hizmetlerinin uzantısı olduğu halde hukuki altyapının yetersizliği nedeniyle işgal olarak nitelendirilmesi gibi nedenlerle bu bölgelerin kullanılmasında hukuki statü belirsizliği oluşmakta ve ayrıca kamu yararı gözetilmemektedir” dedi.