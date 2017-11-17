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MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok
MHP'nin halkın önüne çıkmaya cesareti yok
KRT'de Çağlar Cilara'ya konuk olan Saadet Partisi GİK üyesi Bülent Kaya, "MHP'nin 2019'da halkın önüne çıkmaya cesareti yok" açıklamasında bulundu.
17 Kasım 2017 Cuma 13:37
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