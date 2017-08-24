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MHP'nin kalesinde toplu istifa

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MHP'nin kalesinde toplu istifa
MHP Yozgat teşkilatından 41 kişi, Akşener'in yeni partisine destek olacağını söyleyerek istifa ettiklerini duyurdu.

Meral Akşener yeni parti kurma hazırlıklarına devam ederken MHP teşkilatlarından istifalar devam ediyor.

Aralarında MHP Milletvekili adayı Orhan Yüksel, Belediye Başkan adayı Yakup Öztürk, eski İlçe Başkanı Bünyamin Katipoğlu'nun da bulunduğu toplam 41 kişi MHP'den istifa dilekçelerini toplu halde ilçede bulunan seçim kuruluna teslim etti.

Eski MHP Şefaatli Başkanı ve eski Üst Kurul Üyesi Bünyami Katipoğlu yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Türk milletini karşılıksız seven insanlar olarak MHP'de uzun yıllar samimi duygularla siyaset yaptık. Bundan böyle siyaseti aynı duygularla sayın Meral Akşener hanımefendinin kurmakta olduğu yeni partide yapacağız. Türk milletinin yeni umuduna yeni heyecanına ortak olmak istiyoruz."

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