Eleştiriden korkan, eleştirilere kızan siyasete soyunmamalıdır. Bunu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çevresindeki çıkarcı adamları için söylüyorum.

Genel Merkez'de bir yer kapıp, bunu kendi tapulu malları sanan bu adamlar öfkelerini zapt edemeyip işi tehditlere kadar vardırıyorlar. Oysa yanlış bir şey söylemiyoruz.

Seçimde halktan "Muhalefet yapacağız, ülkeyi mahvedecek olan Başkanlık Sistemi'ne karşı çıkacağız" diyerek oy alanlar şimdi bunun tam tersini yapıp, AKP'yi destekleyerek kraldan çok kralcı oluyorlar. Ülkenin çok ihtiyacı olan MHP gibi bir partiye yazık ediyorlar tabii!

MHP'nin eski milletvekillerinden Özcan Yeniçeri, Yeniçağ'daki makalesinde "MHP'ye yapılan büyük kötülük" başlığı ile bu acı durumu anlatıyor. Okuyalım:

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"Anayasa değişikliğinin bir mağlûbu, bir de galibi vardır. Mağlûbu, kerameti kendinden menkul siyaset anlayışıyla durumdan vazife çıkararak anayasa değişikliğini hiç yoktan gündeme getiren ve destekleyen Devlet Bahçeli'dir. Galibi ise AKP ve 'Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan' zihniyettir. Halk, anayasa değişikliğinin üreteceği bütün sorunların sorumlusu olarak şimdiden MHP'yi görmekte ve göstermektedir. Bahçeli, MHP'yi bir kullanımlık parti konumuna düşürmüştür. 50 yıllık mazisinde MHP hiç bu duruma düşmemiş ve düşürülmemişti. Gelinen aşamada başta Milliyetçi-Ülkücü hareketin efsanevi lideri Başbuğ Alparslan Türkeş olmak üzere rahmeti rahmana kavuşmuş olan bütün ülkücü şehitlerin kemikleri sızlamaktadır. Kimse kendini kandırmasın... Başkanlık Sistemi'ni MHP'nin eliyle gündeme sokmak MHP'ye yapılan en büyük kötülük olmuştur. Tarih, bu vahim trajedinin mesullerini, eninde sonunda yargılayacaktır!"

Rahmi Turan Sözcü

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Ayağa kalkıyoruz...

İş başa düştü canlar...

Top bizde bir tanem...

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Sandıkta "hayır" demek için, çırpınmaktan başka seçenek yok...

Ülkesini seven her bir bireyin enerjisine, aklına ve çabasına ihtiyacımız var...

Sivil toplum örgütlerinin yaratıcı gücüne...

Medeni bir ülkenin aydınları olmak isteyen üniversite gençliğine...

Çocuklarını vermek istemeyen kadınlarımıza...

Cumhuriyetimizin yaşamasını isteyen aklı başında her bir vatandaşımıza...

Vicdana, akla, yüreğe ihtiyacımız var...

Başka şansımız yok...

Bekir Coşkun Sözcü

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"Bir toplumsal mukavele" yapılmaktadır. Liderlerin ikna olması değil, tüm toplumun anlaması ve ikna olması gerekir.

Güngör Mengi Vatan

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Kan donduran mesaj

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Reina katliamcısı yakalanınca yandaş medyadan bir zatın insanın kanını donduran, "bu nasıl insanlık", "bu nasıl vicdan" dedirtecek mesajı gündeme oturdu...

İktidara yakın A Haber'de program yapan Cemil Barlas isimli kişi, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

-Katil, çocuğu ile yakalanmış. Katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı. Ahlaki sakınca yok!..

Büyük tepki gelince de hesabını korumaya aldı...

Bu "adam" için söylenecek sözcükler, yapılacak yorumlar belli zaten. Ama hiç gerek yok...

Ümit Zileli Korkusuz

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Terörist yakalandı; ya onu övenler?

Reina'da eylem yapan terörist, polisin 16 günlük olağanüstü çalışmasıyla canlı olarak ele geçirildi. (...) bu sadece Türkiye için değil, IŞİD'in terör tehdidi altındaki diğer ülkeler açısından önemli bir bilgiye sahip olacağız demektir. Bu başarı için Emniyet teşkilatını tebrik etmek isterim.

Ve bir soru:

Reina'daki canavarca saldırıdan sonra, sosyal medyada bu terör saldırısını övenler, destekleyenler, "İyi oldu" diyenler hakkındaki soruşturmalar ne âlemde? Kaç kişi yakalandı?

Kaçı için dava açıldı?

Sosyal medyada kuş uçurtmayan sistem, nefret suçu işleyen bu terör şakşakçılarını ele geçirmeyi başaramadı mı?

Mehmet Y. Yılmaz Hürriyet

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Genç işsizler ordusu

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Rakamlar iç açıcı değil..

3.6 milyon işsiz var.. Yüzde 11.8 ediyor.. Kimi ekonomistler hesaba iş aramayan işsizleri de katıyor..

Onların sayısı da 2.4 milyonmuş..

Ediyor 6 milyon..

Gerçek işsizlik yüzde 18 diyorlar...

Tarım dışı nüfusa bakalım.. Resmi rakam yüzde 14.1..

Geçen yıl yüzde 12.6 imiş..

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Esas facia gençlerde.. Eskiden her beş gençten biri işsizdi, şimdi her dört gençten biri işsiz..

Gençlerin yüzde 24.3'ü sokakta..

Alarm durumu!..

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Çalışma Bakanı açıkladı.. Üniversiteden yeni mezun gençlerin istihdam edilmesi halinde birinci yıl net asgari ücretin yarısı kadarını artık devlet karşılayacak..

Yani 700 lira takviye verecek..

İkinci yıl yüzde 25'ini..

İşverene cazip gelir mi? Genç işsizliğe çare olur mu?

Zannetmiyorum..

Ama dilerim olur!.

Mehmet Tezkan Milliyet