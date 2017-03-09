MHP'yi bırak, AKP'ye katıl

AKP'ye en ağır eleştirileri yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler yağdırdı.

Miting meydanında PKK elebaşı katil Öcalan'ı asması için ip dahi attı.

Kim mi?

Devlet Bahçeli.

7 Haziran seçim sonuçları resmen açıklanmadan önce koalisyondan kaçtı.

AKP'yi bitirme şansını kaybetti.

1 Kasım'da AKP'nin yeniden tek başına iktidar olma yolunu açtı.

Kim mi?

Devlet Bahçeli.

Başkanlığın Öcalan projesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Başkanlık ile bölüneceğini vurguladı.

AKP'nin çözüm sürecinin çözülme süreci olduğunu savundu.

Hakaretlerle, küfürlerle AKP ve Erdoğan'a hücum etti.

Kim mi?

Devlet Bahçeli.

MHP delegelerinin desteğini kaybetti.

Delegelerin %60'ı yeni Genel Başkan istiyor.

AKP desteği ile koltuğunu hırsla işgal ediyor.

Değişen tüzüğe rağmen Kurultayı toplamıyor.

Kendi partisinin delegesinden korkuyor.

Kendi milletvekillerinden korkuyor.

Kendisine karşı aday olanları partiden ihraç ediyor.

Kim mi?

Devlet Bahçeli.

Her sıkıştığında AKP'nin destekçisi oldu.

Ben yazsam kızarlar ama bakın Ulaştırma Bakanı 2 gün önce ne dedi:

"Devlet Bahçeli 2002 yılında erken seçim kararı alarak AKP'nin önünü açtı."

Gerçek budur işte.

AKP ne zaman sıkışsa yanında Devlet Bahçeli'yi ve MHP desteğini gördü.

Koalisyon ortağı olsa bu kadar destek belki de veremezdi.

AKP tam Başkanlıktan vazgeçmişti ki Devlet Bahçeli yardıma yetişti.

"Fiili durum" gibi bir suçu yargılamak yerine "AK'lamak" yolunu seçti.

Erdoğan'ın hayali olan Başkanlığa kavuşması için ortam sağladı.

Kim mi?

Devlet Bahçeli.

Şimdi bu nasıl siyaset demeyelim de öneride bulunalım.

Devlet Bahçeli diyor ki "MHP ilelebet devam edecektir."

Tabii edecektir bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı ki.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'ya beraber gitmeyi öneriyorsun.

Ben de bu durumda öneriyorum.

MHP'yi bıraksın, AKP'ye katılsın.

Hem de tüm destekçilerini alarak gitsin AKP'ye.

Kim mi?

Devlet Bahçeli.

Daha doğru olmaz mı?

Daha gerçekçi siyaset böyle yapılmaz mı?

Daha güzel destek AKP'ye böyle verilmez mi?

Daha güçlü bir Türkiye için güçlü bir AKP böyle sağlanmaz mı?

Daha güçlü bir Türkiye için Devlet AKP'nin emrinde değil mi?

Devlet Bey ve arkadaşları da AKP'ye katılırlarsa ne kadar güçlü bir AKP ve Türkiye olur değil mi?

Böylece güçlü Türkiye için fiili hukuksuzluk da ortadan kalkar (!)

MHP için meşruiyetini kaybetmiş genel başkan ve yönetim sorunu da ortadan kalkar.

MHP de gerçek mecrasına kavuşur.