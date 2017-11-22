Migros'a yeni yabancı ortak

Migros'un ortaklarından Moonlight Capital S.A, yüzde 7.3 oranındaki hisseyi yabancı yatırımcılara satmak için harekete geçti. Konu ile ilgili iki şirket yetkilendirildi.

Migros'tan KAP'a gönderilen açıklamaya göre, Migros'un ortaklarından Moonlight Capital S.A, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 7.3’ünü temsil eden yaklaşık 13 milyon TL nominal değerli kısmının yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı için Goldman Sachs International ve J.P. Morgan Securities plc ile bir sözleşme imzaladı.

Hisse satış değeri ise 26 TL olarak belirlendi. Böylece söz konusu yüzde 7.3 oranındaki hisse 338 milyon TL karşılığında satılmış olacak. Satış işlemi peşin olarak gerçekleştirilecek.

Satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital S.A'nın doğrudan sermaye payı yüzde 8'e, BC Partners’ın ise yönettiği fonlar üzerinden Migros'taki toplam payı yüzde 23.2'ye gerileyecek.

Açıklamada, "Satış fiyatı, işlemin yapılmasıyla birlikte kamuya duyurulacak olup satış işlemi borsa dışında gerçekleştirilecektir. Şirketin BC Partners tarafından yönetilen fonlara ait olan kalan hisseleri hisse satışının tamamlanmasından itibaren 90 gün için elde tutma taahhüdüne tabidir" denildi.