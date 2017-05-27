Mikro Heykeller Eskişehir'de

"Dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri" olarak tanınan Necati Korkmaz'ın "Mikro Heykeller" sergisi, Eskişehir'de açıldı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi'ndeki sergide Korkmaz'ın eserlerinden olan ve dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'i, incir çekirdekleri üzerine yazılmış Allah'ın 99 ismi, saç telinde işlediği "Canbaz", toplu iğne başına yaptığı "Satranç takımı", bit ve pirelerle yaptığı "Nükleer enerji karşıtı miting", kurşun kalem ucuna işlenmiş "Kalem ucunda İstanbul" eserleri yer alıyor. AÜ Türk Dünyası Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi Müdürü Mehmet Topal ve sanatçı Korkmaz'ın katılımıyla açılan, sadece mikroskop ve büyüteçle görülebilen eserler, ziyaretçilerden ilgi gördü. Dünyanın en küçük sanat eserlerinden 20'sinin bulunduğu sergi, 1 Haziran'a kadar gezilebilecek.