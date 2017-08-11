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Milli atletimiz Ramil Guliyev dünya şampiyonu oldu

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Milli atletimiz Ramil Guliyev dünya şampiyonu oldu
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden Azerbaycan Türk'ü milli atletimiz Ramil Guliyev, 20.09'luk derecesiyle Dünya Şampiyonu oldu.

Londra’da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metre finali koşuldu. Finalde mücadele eden milli sporcumuz Ramil Guliyev, Dünya Şampiyonu oldu.

Ramil Guliyev 20.09’luk derecesiyle imza attığı tarihi başarıyla Türkiye’nin Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını da kazanmış oldu. Başa baş geçen muhteşem yarışta Fenerbahçe sporcusu Ramil, çok küçük bir farkla altın madalyaya ulaştı.

İkinci sırayı Güney Afrikalı atlet Wayde van Niekerk, 20.11 ile saniyenin binde biri farkla elde ederken üçüncülük Trinidad & Tobago’lu atlet Jereem Richards’ın oldu.

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