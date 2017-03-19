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Milli Düşünce Merkezi Aşık Veysel'i anacak

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Milli Düşünce Merkezi Aşık Veysel'i anacak
Milli Düşünce Merkezi’nin düzenleyeceği Aşık Veysel Şatıroğlu anma programına Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu katılacak.

Milli Düşünce Merkezi’nin düzenlediği Hamamönü Kabakçı Konağı etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor. 20 Mart Pazartesi günü Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu’nun katılımıyla Aşık Veysel Şatıroğlu konuşulacak. Saat 19.00’da başlayacak olan programa Aşık Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu da katılacak.  Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerine sazlarla eşlik edilecek.

 

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