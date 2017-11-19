Bugünkü YENİÇAĞ »

Milli Eğitim Bakanı: Ders süresi kısaltılmalı!

»
Milli Eğitim Bakanı: Ders süresi kısaltılmalı!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun olan ders sürelerinin öğrencinin dikkatini dağıttığını belirterek kısaltılması gerektiğini savundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, DüzceValiliğinin öğrencileri kitap okumaya özendirmek amacıyla başlattığı ’Annem varsa, bende varım’ projesinin Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen açılışına katıldı.

"ETKİN ÖĞRETİM İÇİN DERS SÜRELERİNİ KISALTMALIYIZ"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yaptığı konuşmada ders saatlerinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Beni 40 dakika dinler misiniz? O zaman ben de diyorum ki; 40 dakika bir ders süresiydi, ama şimdi bilim çağında, teknoloji çağında artık öğrenme süreleri kısaldı. 40 dakikada öğrenciler dikkatlerini bir noktaya odaklayamıyor. Bu ders süresini biraz kısaltmak lazım. Daha etkin öğretim için ders sürelerini kısaltmalıyız." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da 3 meydanın adı değiştirildiİstanbul'da 3 meydanın adı değiştirildiMilli Eğitim Bakanı: Ders süresi kısaltılmalı!Milli Eğitim Bakanı: Ders süresi kısaltılmalı!Melih Gökçek’in çılgın projesini iptal edildi!Melih Gökçek’in çılgın projesini iptal edildi!Akdeniz’de depremAkdeniz’de depremSağanak yağmur için Meteoroloji’den uyarı geldi!Sağanak yağmur için Meteoroloji’den uyarı geldi!Şehit Yarbay Songül Yakut’a kurulan kumpas ortaya çıktı!Şehit Yarbay Songül Yakut’a kurulan kumpas ortaya çıktı!HDP'li vekiller kırmızı listedeki teröristin cenazesine katıldıHDP'li vekiller kırmızı listedeki teröristin cenazesine katıldıYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorYeniçağ yazarlarını gündemi yorumluyorGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 19 11 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 19 11 2017Meral Hanım, Naim gibi yapabilecek mi?Meral Hanım, Naim gibi yapabilecek mi?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti