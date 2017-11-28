Bugünkü YENİÇAĞ »

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Eğitim sistemi yapboz değil"

»
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Eğitim sistemi yapboz değil"
Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sorulan bir soru üzerine "Eğitim sistemi yapboz değil, herkes memnun" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Toplantısı öncesi Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Eğitimde bu kadar yapboz olur mu?" sorusuna Bakan Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"Hiçte yapboz değil bu. Hep bir şey yapmak lazım. Her gün yeni bir gün doğuyor. Bir öncekinin tekrarı yok. Biraz haksızlık yapıyorsunuz. Öyle bir durum yok. Bu söylediğinizin doğru olmadığını çok net olarak söylerim. Yapmayın. Türkiye neredeydi nereye geldi. Daha yeni bir okuldan geldim. Öğretmenlere sordum memnun, öğrencilere sordum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz. Ben Türkiye'de yaşıyorum."

Basın mensubunun, "Ama sistem konusunda..." derken sözlerini kesen Bakan Yılmaz, "Ama şu önyargıyı kırabilmek mümkün değil. Yoksa vatandaşa gidin hepsi memnun" şeklinde dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bu sınav sistemi üzerine yeni çalışmalarınız devam diyor mu?" şeklindeki soruya da "Vatandaşın, öğrencinin talebi böyle değil miydi" diye karşılık verdi.

Yılmaz ayrıca, "Son nihai hali midir, sistem olarak" sorusuna "evet" diye cevap verdi. "Biraz süreden şikayet vardı" hatırlatması yapılan Bakan Yılmaz, "İnsaf ya kimisi de fazla diyor" dedi.

İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı liselere giriş sınavının detaylarını açıkladıMEB’den özel okullara sınav kararıTEOG'un yerine gelen sistemin detayları belli oluyor
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Eğitim sistemi yapboz değil"Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Eğitim sistemi yapboz değil"Zarrab davası için CHP'li Aykan Erdemir'e yakalama kararıZarrab davası için CHP'li Aykan Erdemir'e yakalama kararıMİT, JÖH ve PÖH'ten PKK'ya ortak operasyonMİT, JÖH ve PÖH'ten PKK'ya ortak operasyonRize'de cam filmi yasağı uygulanmadıRize'de cam filmi yasağı uygulanmadıMedya Arkası (21.11.2017)Medya Arkası (21.11.2017)Pentagon'un YPG açıklaması MGK'da görüşülecekPentagon'un YPG açıklaması MGK'da görüşülecek75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı!75 eski polis okulu öğrencisine gözaltı kararı!'FETÖ'nün kasası' olarak bilinen Çıkmaz'ın ilk ifadesi!'FETÖ'nün kasası' olarak bilinen Çıkmaz'ın ilk ifadesi!29 ilde uyuşturucu operasyonu29 ilde uyuşturucu operasyonu'Bombalar patlayınca darbeciler sevinç çığlıkları atıyordu''Bombalar patlayınca darbeciler sevinç çığlıkları atıyordu'
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti