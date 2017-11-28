Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "Eğitim sistemi yapboz değil"

Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, sorulan bir soru üzerine "Eğitim sistemi yapboz değil, herkes memnun" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Toplantısı öncesi Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Eğitimde bu kadar yapboz olur mu?" sorusuna Bakan Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"Hiçte yapboz değil bu. Hep bir şey yapmak lazım. Her gün yeni bir gün doğuyor. Bir öncekinin tekrarı yok. Biraz haksızlık yapıyorsunuz. Öyle bir durum yok. Bu söylediğinizin doğru olmadığını çok net olarak söylerim. Yapmayın. Türkiye neredeydi nereye geldi. Daha yeni bir okuldan geldim. Öğretmenlere sordum memnun, öğrencilere sordum memnun. Hangi dünyada yaşıyoruz. Ben Türkiye'de yaşıyorum."

Basın mensubunun, "Ama sistem konusunda..." derken sözlerini kesen Bakan Yılmaz, "Ama şu önyargıyı kırabilmek mümkün değil. Yoksa vatandaşa gidin hepsi memnun" şeklinde dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bu sınav sistemi üzerine yeni çalışmalarınız devam diyor mu?" şeklindeki soruya da "Vatandaşın, öğrencinin talebi böyle değil miydi" diye karşılık verdi.

Yılmaz ayrıca, "Son nihai hali midir, sistem olarak" sorusuna "evet" diye cevap verdi. "Biraz süreden şikayet vardı" hatırlatması yapılan Bakan Yılmaz, "İnsaf ya kimisi de fazla diyor" dedi.