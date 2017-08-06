Millî eğitimin temelleri sarsılıp yıkılırken...

Prof. Dr. Atıf URAL

Siz yaratmak istediğiniz yeni ilk ve ortaöğretim ders programları ve içeriklerini karşı devrimin temellerini kendi hayal dünyanıza uysun diye mi, yeniden oluşturmağa uğraşıyorsunuz? Sizlerin amacı; tüm çağdaş ulusların bilimsel verileriyle donatılmış, Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu büyük önder Atatürk'ün yaşam çizgilerini, ideallerini, ilke ve devrimlerini içeren bölümleri hangi cesaretle ders kitaplarından çıkarabilirsiniz? Sizleri bugün konduğunuz, kondurulduğunuz makamlarda oturmanızı bugünkü Cumhuriyet yönetimi sağlamıştır ama sizler karşı "Ilımlı İslam Modeli"nin piyonları olarak nankörlük ediyor, vatandaş olmaktan çıkıyor, kulluğun gereklerini yerine getirmeye çabalıyorsunuz. Ama ne yapsanız başarılı olamayacaksınız, yalnızca vatanını sevenlere zaman kaybettiriyorsunuz.

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Kasım 2002'de iktidara gelen AKP Hükümeti'nin eğitimle ilgili hedefleri, seçim öncesinde internet sitesinde "Nitelikli Eğitim" başlığı altında şöyle başlıyordu: "Yaşadığımız sıkıntıların çoğunun kaynağı ve çözümü eğitimde saklıdır. Partimizin eğitimde temel hedefi, 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir'. Bu amaçla ülkemiz insanının, özgür düşünen ve bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, hayata olumlu bakabilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilim ve teknoloji üretebilen bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlayacak önlemler almak."

Herkesin altına imza atabileceği bu hedefleri gerçekleştirmek üzere aradan geçen 15 yılda hangi adımlar atılabildi? Hükümet kurulur kurulmaz önce Millî Eğitim'de kadrolaşma hareketi başlatıldı. 1000'in üzerinde üst düzey yönetici görevlerinden alınarak bu görevlere, dünya görüşleri yukarıdaki hedeflerle hiç örtüşmeyen, Cumhuriyetin eğitim ilkelerini sindirememiş elemanlar yerleştirildi. Türkiye'nin eğitim sorunlarını çözmede hiçbir somut çözüm üretemeyen AKP hükümeti ilk uygulamalarıyla gücünü, dinsel eğitimi yaygınlaştırarak Öğretim Birliği Yasası'nı bozma yönünde kullanmaya başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı'nca getirilen son uygulama ile Fen, Anadolu ve Öğretmen Liselerinin kontenjanları yüzde 4-5 oranında artırılırken Anadolu İmam Hatip Liselerinin kontenjanlarının yüzde 66 oranında artırılma kararı bu amacın son halkasıdır. Gençlerin yeterli din eğitimi alamadıkları için köktendinci grupların eline düştüğü görüşü neredeyse hükümetin ve üst düzey bürokratların ortak görüşü. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan, yoksul ve dindar çevreden gelen köy çocuklarının okudukları Köy Enstitüleri'nde hangi ağırlıkta dinsel eğitim vardı? Bu okullardan terörist çıktığı görüldü mü?

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Eğitim sorunu din eğitimi eksikliğinden değil, ezberci eğitimden kaynaklanmaktadır. Bugünkü eğitimin en büyük eksikliği, özgür düşünme yetisi kazandırmaması ve sorgulamadan öğrenmeye dayalı otoriter bir sistem oluşudur. Beceri ve merak güdüsünü geliştirme yerine bilgi yüklemeye dayalı olmasıdır. Sınava odaklı yapısı nedeniyle, yurt ve dünya sorunlarından habersiz, her söyleneni sorgulamadan benimseyen bireyler yetiştirmesidir.

Bir yanda sürekli olarak değişen eğitim ve sınav sistemleri, sınavlarda kopya yolsuzlukları, bir türlü atanamayan öğretmenler, meslek kazandırmayan üniversite bölümleri, işsizlik, yetersiz derslikler, paralı eğitim ile günümüz Türkiye'si; sorgulamayan, üretmeyen, biat kültürüyle yetişip kul olması istenen, kindar ve bireyci nesillerin yetiştirilmek istenmesi... 1940'lı yıllarda savaştan yeni çıkmış, ayağa kalkmaya çalışan bir topluma yoktan ve var etmeyi öğreten, kız-erkek ayrımı gözetmeksizin köy çocuklarına bambaşka bir vizyon kazandıran bir sistem...

Bütün dünyada, özellikle çağdaş teknolojiyi üreten ve ona sahip olan ülkelerde sürekli olarak, insanları yeni bilinmezlere hazırlama, bilgilendirme, motive etme amaçlarına yönelik konferanslar, toplantılar düzenleniyor.

Dünyamız 21. yüzyılda çok çabuk değişecek, teknoloji çok büyük aşamalar gösterecektir. Bizler ulus olarak gerek siyasi, gerekse ekonomik özgürlüklerimizi koruyarak, ülkemizde teknolojik reformlar yapmalı ve en son teknolojileri üretmede ve kullanımda geç kalmamalıyız.

Dünyanın önümüzdeki yıllarda çok değişeceği söylenmektedir. Tarihte ilk kez, para rüyanın peşinde olacaktır. Formül; ne kadar düş, o kadar para.

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Bir değerli doktor yazarın dediği gibi "Akılla, bilimle, Atatürk ile inatlaşan korkusuz şövalye, hayvana ters binmiş, dörtnala sürüyor Orta Çağ'a..." Akılsız iktidarlar akılla, bilimle dalaşır.

Esasında ortada ideolojik bir savaşım, bir hesaplaşma var. ABD ve AB ülkelerinin desteklediği, yönlendirdiği, Türkiye'yi sömürgeleri haline getirmeye çalıştığı bir savaş var... Üniversitelerin sesi bilimin, sağduyunun, ulusal onurun sesidir. Bu ses, ulusal doğrulardan yoksun, küreselleşmiş, parsellenmiş beyin sahiplerince çok yıpratıcı ve ürkütücüdür. Üniversiteler bir kaos ortamına sürüklenmiştir. Çağdaş kafa ve yapıdaki Cumhuriyetçi öğretim elemanlarına çok zor ve onurlu görevler düşmektedir, ama her şeyden önce "bir olmak" gerekmektedir.

Türkiye'de ise bilimsel kuruluşları siyasallaştırılmış, çökertilmiş, sorumlu kişilere yalnız bir tarafı görsün diye "at gözlükleri takılmış"... Böyle bir ülke böyle bir yönetimle çağ'ı yakalayabilir mi? Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlığı yakalayıp geçebilir mi?.. Yapılacak tek iş; ulusal doğrulara sarılan, uluslararası bilimsel verilerde yoğunlaşan, milletine güvenen yurtseverlerin, daha fazla çalışıp birleşmeleri ve ulusal bir iktidara yönelmeleridir.