Milli gemide radar skandalı

MİLGEM Projesi dahilinde inşa edilen korvetlerin en önemli parçası olan ve Thales tarafından üretilen 3D çok telli radarı SMART-S Mk2'nin tam performansla çalışmadığı ve hedefleri göremediği kaydedildi.

MİLGEM Projesi dahilinde inşa edilen korvetlerin gözü olan ve S-bandından hizmet veren Thales'in ürettiği 3D çok telli radarı SMART-S Mk2'nin tam performansla çalışmadığı ortaya çıktı.

Deniz Haber Ajansı'nın haberine göre, MİLGEM Projesi dahilinde inşa edilen TCG HEYBELIADA, ve TCG BUYUKADA ile deneme seferleri devam eden TCG BURGAZADA'ya Aselsan tarafından tedarik edilen savaş sistemleri yönetiminin en önemli parçası olan ve Thales tarafından üretilen 3D çok telli radarı SMART-S Mk2'nin tam performansla çalışmadığı ve hedefleri göremediği kaydedildi.

Milli gemileri teslim alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 3D SMART-S Mk2 radarında oluşan bu hatayı bildiği halde gemileri TSK envanterine kayıt etmesi şaşkınlıkla karşılanırken, özel tersanelerde inşa edilen Milli Gemilerde de bu hatanın devam ettiği belirtildi.

SAVAŞ YÖNETİMİ SİSTEMİNİN EN ÖNEMLİ PARÇASI

Aselsan'ın tedarik ettiği ve Thales tarafından üretilen 3D SMART-S Mk2 radarı, hava savunma ve deniz yüzeyi hedeflerini gözetlemeyi sağlıyor. Savaş yönetim sistemlerinin en önemli parçası kabul edilen 3D SMART-S Mk2 radarı, kısa ve uzun menzilli füze savunmalarında hızlı hedef izi başlatma ve gizli hedef tespiti konusunda nokta atışı yapmayı sağlıyor.

Bu tür ekipmanların tam performansla çalışmaması halinde, hiç bir operasyona katılamayacağını belirten uzmanlar, TSK'nın bu gemilerdeki hatanın gdierilmeden teslim almasının anlaşılır bir yanının olmadığını kaydetti. MİLGEM Projesi dahilinde inşa edilen Türk savaş gemilerine monte edilen 3D SMART-S Mk2 radarlarının hatalı veya entegrasyon sorunu yaşamasının, olağanüstü bir hal durumunda korvetlerin tam anlamıyla hizmet veremeyeceğini sözlerine ekledi.