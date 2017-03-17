Bugünkü YENİÇAĞ »

Milli Görüş'ten Bahçeli'ye şiir

»
Milli Görüş'ten Bahçeli'ye şiir
Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, “Kılçık” başlıklı bugünkü köşesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şiir yazdı.

OdaTV'nin haberine göre, Milli Gazete, “Kılçık” başlıklı bugünkü köşesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şiir yazdı.

“Taha” mahlasıyla yazılan “Kılçık” köşesindeki şiir şöyle:

“Bağçeli beg celallenmiş: “Kurtkulağı”yla haykırmış:
Bize iftira ettiler saygısızlar, edepsizler...
Ülkücüler, ülküdaşlar... hiçbir işi yarım koymaz!..
Buna, "kahramanlık" değil, "itirafı zünup" derler...”

kilcik.jpg

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Feyzioğlu: "Parmaklarımız ayrı da olsa, kolumuz birdir. O kol asil Türk milletidir"Feyzioğlu: "Parmaklarımız ayrı da olsa, kolumuz birdir. O kol asil Türk milletidir"Başbakan’dan manidar genelgeBaşbakan’dan manidar genelgeKağıthane'de patlamaKağıthane'de patlamaMilli Görüş'ten Bahçeli'ye şiirMilli Görüş'ten Bahçeli'ye şiir28 il için kar uyarısı!28 il için kar uyarısı!Akar'dan 18 Mart mesajıAkar'dan 18 Mart mesajıSoylu’dan Avrupa’ya mülteci tehdididiSoylu’dan Avrupa’ya mülteci tehdididiAraçlarında yapılan aramada cephanelik çıktı!Araçlarında yapılan aramada cephanelik çıktı!"Hollanda bir kişiyi vursaydı savaş sebebiydi""Hollanda bir kişiyi vursaydı savaş sebebiydi"Öksüz'ün firarına ilişkin 28 kişiye yurt dışına çıkış yasağıÖksüz'ün firarına ilişkin 28 kişiye yurt dışına çıkış yasağı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti