Milli Görüş'ten Bahçeli'ye şiir

Saadet Partisi’ne yakınlığıyla bilinen Milli Gazete, “Kılçık” başlıklı bugünkü köşesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şiir yazdı.

OdaTV'nin haberine göre, Milli Gazete, “Kılçık” başlıklı bugünkü köşesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’ye şiir yazdı.

“Taha” mahlasıyla yazılan “Kılçık” köşesindeki şiir şöyle:

“Bağçeli beg celallenmiş: “Kurtkulağı”yla haykırmış:

Bize iftira ettiler saygısızlar, edepsizler...

Ülkücüler, ülküdaşlar... hiçbir işi yarım koymaz!..

Buna, "kahramanlık" değil, "itirafı zünup" derler...”