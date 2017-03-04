Milli Görüş'ü, cami kürsüsünden 'hain' ilan etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Saadet Partisi'nin öncülüğünde düzenlenen Necmettin Erbakan'ı anma programına katılması İslamcı camiayı karıştırdı. AKP'li vaaz, cami kürsüsünden Milli Görüş'ü 'hain' ilan etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Necmettin Erbakan'ı anma programına katılmasına ve Saadet Partisi'nin referandumda 'hayır' diyeceğini açıklamasına cami kürsüsünde tepki gösterildi.

İstanbul Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde vaaz veren İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Metin Balkanlıoğlu, kürsüden Milli Görüş'e ağır sözler sarf etti.

Hükümete destek veren açıklamalarıyla tanınan Balkanlıoğlu, konuşmasında, "Bir takım sanal anma programlarıyla pozisyonları düşmanın elindeki mermiye dönüştüren adamlardan kılmadığı için de Allah'a ham ediyorum. Mesajım yerine gitsin. Kimse aptal değil" diyerek Milli Görüş'ün "teröristlerle" ve "din düşmanlarıyla" aynı safta yer aldığını savundu.

Balkanlıoğlu'nun bu sözlerine ise Milli Görüşçülerden sosyal medyada çok sert tepki geldi.