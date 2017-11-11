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Milli güreşçi Yasemin Adar'dan tacizciye yumruk

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Milli güreşçi Yasemin Adar'dan tacizciye yumruk
Milli güreşçi Yasemin Adar, kendisini taciz eden bir kişiye yumruk attı. Tacizci, Adar'dan şikayetçi oldu.

Milli Güreşçi ve eski gülle atıcı Yasemin Adar sosyal medya hesabından kendisine sarkıntılık eden bir adama yumruk attığını duyurdu. Sarkıntılık eden adamın da Adar'da şikayetçi olduğu öğrenildi.

Adar,  olaya ilişkin olarak "Adamın biri sarkıntılık yaptı bende yumruğu çaktım ağzına hastanelik olmuş şikayetci olmuş sorun değil o yumrugu tüm kadınlar adına attım" mesajını paylaştı. 

Spor hayatına gülle atma ile başlayan Adar, daha sonra güreşte mücadele etmeye başladı

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Adar, 72 kg kategorisinde altın madalya kazandı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda Yasemin Adar finalde Vasilisa Marzaliuk'u 5-4'lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Karşılaşmanın bitiminden sonra Türk bayrağı ile salonda tur atan milli güreşçi, daha sonra büyük bir sürpriz yaşadı.

Mindere çiçek ve yüzükle çıkan Erdem Yiğit, diz çökerek Yasemin Adar'a evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul ettiği görülen milli güreşçi, yüzüğü parmağına takarak Erdem Yiğit'e sarıldı.

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