Bugünkü YENİÇAĞ »

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

»
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.50'de başladı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Milli Güvenlik Kurulu toplandıMilli Güvenlik Kurulu toplandıMelih Gökçek'ten 'dinozor' açıklamasıMelih Gökçek'ten 'dinozor' açıklamasıKılıçdaroğlu o belgeleri açıkladıKılıçdaroğlu o belgeleri açıkladıKılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AKP'den ilk tepkiKılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AKP'den ilk tepkiİYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli oldu!İYİ Parti'de 4 il başkanı daha belli oldu!Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"Sarıkaya: "AKP, seçim barajı meselesinde MHP ile anlaştı"Sarıkaya: "AKP, seçim barajı meselesinde MHP ile anlaştı"Bahçeli: "Zarrab davası üzerinden Türkiye hedef alınmaktadır"Bahçeli: "Zarrab davası üzerinden Türkiye hedef alınmaktadır"Yandaş yazardan Kılıçdaroğlu'na skandal sözler "İntihar et"Yandaş yazardan Kılıçdaroğlu'na skandal sözler "İntihar et"İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti