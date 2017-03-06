Milli Mücadeleye saldıranı okul müdürü yaptılar

Çanakkale’de bir okul müdürünün yaptığı 'Lozan' paylaşımı olay yarattı. Müdür, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla Lozan’ı imzalayanları sahte kahraman, anlaşmayı ise sahte bir zafer olarak nitelendirdi.

Çanakkale’de bulunan Bayramiç Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve Eğitim Bir-Sen Bayramiç temsilcisi Yaşar Ekici, Facebook hesabından yaptığı paylaşımla Lozan’ı imzalayanları sahte kahraman, Lozan Barış Antlaşması’nı ise sahte bir zafer olarak nitelendirdi.

Odatv'nin Çanakkale Olay Gazetesi'nde dayandırdığı habere göre, Ekici, Lozan Antlaşması öncesi ve sonrası Türkiye sınırlarını gösteren bir harita paylaşarak, “Önce tarih kitaplarını kullanarak hezimetten zafer çıkardılar, sonra da bu sahte zaferden kahramanlar. Sahte zaferin sahte kahramanları” yorumunda bulundu. Paylaşımda yer alan fotoğrafın üzerinde yazan yorumda ise, “Sahte bir tarihten sahte kahramanlar yarattınız belki, lakin unuttuğunuz en önemli şey… Aslını, özünü ecdadını unutmayanların tarihe tanıklık etmemeleri. İşte bunu hesaba katmadınız… Bir uyanık bütün uyuyanları uyandırmaya yeter” ifadeleri kullanıldı. TBMM’nin oyu ile kabul edilen ve dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü tarafından imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aynı zamanda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olan Ekici’nin yaptığı paylaşım tepki çekti.

İşte Ekici'nin söz konusu Facebook paylaşımı: