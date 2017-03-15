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Milli Piyango'da "Çanakkale" skandalı

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Milli Piyango'da "Çanakkale" skandalı
Milli Piyango İdaresi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümüne denk gelen 19 Mart özel çekilişi için bilet bastı. Ancak bilete Çanakkale ismi 3 “k” kullanılarak “Çanakkkale” şeklinde hatalı yazıldı.

Habertürk'ün haberine göre, 9 Mart’ta piyasaya sunulan biletteki harf hatasını 4 gün sonra gören vatandaş, Milli Piyango İdaresi’ni uyardı. 12 Mart’ta gece 23.00’te Milli Piyango İdaresi’ni arayan vatandaş, yetkililere biletteki hatayı söyledi.

'GÖZDEN KAÇMIŞ BİR HATA'

Milli Piyango İdaresi yetkilileri, gazetenin sorusu üzerine, hatanın herhangi bir kasıt olmadan sehven yapıldığını belirterek, “Biletler piyasaya çıktı, şu anda satılıyor. Geri çekme şansımız yok” dedi.

Çekilişi etkileyecek, vatandaşları mağdur edebilecek bir durumun söz konusu olmadığını kaydeden yetkililer, şöyle konuştu: “Bu hepimizin gözünden kaçmış bir hata. Bu çekiliş için 1 milyonun üzerinde bilet basıldı. Bütün biletlerde aynı hata söz konusu. Çekilişin ikramiyesini etkileyecek bir hata olsa, biletleri geri çekerdik. Sadece Ankara’da bir bayide olsa alır, düzeltir, geri veririz. Bunlarda bir de süre var. 19 Mart’ta o biletin hükmü bitiyor. İkramiye çıktığı zaman vatandaş mağdur olmayacak. 19 Mart bileti 9 Mart’ta piyasaya çıkar. 9 Mart’tan önce de bizim taşradaki şubelerimize, bayilerimize gider. Hatayı farkına vardığımızda bilet vatandaşa ve bayilere satılmaya başlanmıştı. Uzun yıllar önce yine matbaada basıldıktan sonra bir isimde harf hatası olduğu görülmüş. Bilet piyasaya çıkmadan arkadaşlarımız hatayı düzeltmişler.”

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