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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den bedelli askerlik açıklaması

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'den bedelli askerlik açıklaması
Milli Savunma Bakanı Canikli bedelli askerlikle ilgili "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Canikli füze savunma sistemleri ile ilgili "Bir taraftan S400'leri satın alıyoruz, bir taraftan EUROSAM ile yine aynı fonksiyona sahip sistemleri birlikte geliştirmek için çalışma başlattık. Yine aynı şekilde Patriotlarla ilgili teklifimiz var. Ayrıca Türkiye tamamen kendi milli imkanlarıyla geliştireceği bir platformun, hattın çalışmasını başlattı. Hem S400'ler için hem de Patriotlar için görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Canikli bedelli askerlikle ilgili ise "Şu anda hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil" açıklamasında bulundu. 

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