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Milli Takım UEFA sıralamasında 42. sıraya düştü

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Milli Takım UEFA sıralamasında 42. sıraya düştü
FIFA, Kasım ayının ülkeler sıralamasını açıkladı. Türkiye, 9 basamak birden düştü. Kongo, İran, Mısır, Kosta Rika, Kuzey İrlanda gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye, 42. sırada yer aldı.

Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edemeyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA ülkeler sıralamasında da sert bir düşüş yaşadı. Tam 9 basamak birden gerileyen Türkiye, 735 puanla 42. sırada yer aldı. Türkiye, sıralamada Kongo, İran, Mısır, Kosta Rika, Kuzey İrlanda, Slovakya, gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Almanya’nın 1602 puanla 1. sırada yer aldığı sıralamada Brezilya 1483 puanla 2., Portekiz ise 1358 puanla 3. sırada yer aldı.

İşte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 10 takım:

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