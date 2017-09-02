Milli Takım Ukrayna'da sahadan silindi

Ukrayna'ya deplasmanda yenilen Türkiye, Dünya Kupası hayallerini zora soktu. Lucescu'nun ilk kez Milli Takım'ın başında çıktığı karşılaşmada oldukça etkisiz bir görüntü sergileyen Türkiye, iki tartışmalı iki gol sonrası gruptaki ikinci yenilgisini aldı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile kritik bir maça çıkan Türkiye, rakibine 2-0 yenilerek gruptan çıkma hayallerini mucizelere bıraktı. Gruptaki son üç maç öncesi Fatih Terim’in görevine son veren Mircea Lucescu’yu takımın başına getiren Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu hamlesi galibiyete yetmedi. İki tartışmalı gol sonrası gruptaki ikinci mağlubiyetini alan Türkiye, Dünya Kupası’na katılma hayallerini mucizelere bıraktı.

Karşılaşmaya sürpriz bir 11 ile çıkan Mircea Lucescu, savunmanın göbeğinde Bundesliga’da oynayan Ömer Toprak ve Çağlar Söyüncü’yü yedek bırakıp, Mehmet Topal ve Serdar Aziz ikilisine şans verdi. Orta sahada Oğuzhan Özyakup ve Arda Turan’ı düşünmeyen Lucescu, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu üçlüsünü tercih etti. Caner Erkin yerine de İsmail Köybaşı’nı oynatan tecrübeli çalıştırıcının bu kararları, oldukça tartışıldı.

Ukrayna’nın etkili kanat hücumları karşısında yetersiz kalan iki bekimize, savunmaya yardım etmeyen orta alan da eklenince, hem pozisyon bulan hem de savunmadan dönen topları toplayan ve Lucescu’nun kararlarının tartışılmasını haklı kılan bir Ukrayna ortaya çıktı. Hücumda etkili olamayan aynı zamanda da savunma yapamayan Türkiye, rakibinin ataklarına sadece seyirci kaldı. Sağlı sollu hücumlarla savunmamızı zorlayan Shevchenko’nun öğrencileri, iki tartışmalı golle aradığı skoru da buldu. Biri ofsayt biri de dışarıdan çevrilen iki golle yenik duruma düşen Türkiye, kendisinden beklenen reaksiyonu da gösteremeyince ikinci yarı Ukrayna’nın tek kale futboluna sahne oldu.

Maçın son bölümlerinde Arda Turan ve Oğuzhan Özyakup’u oyuna alarak skoru çevirme çabaları da yeterli olmayınca Ukrayna, oldukça rahat geçirdiği maçta üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu. Bu mağlubiyetle Dünya Kupası’na gitme şansını artık rakiplerinin puan kaybına bırakan Türkiye, 7 maç sonrası 11 puanda kalırken, Ukrayna puanını 14’e yükseltti.

Türkiye, 5 Eylül Salı günü Hırvatistan ile sahasında karşılaşacak. Ukrayna ise aynı tarihte İzlanda ile deplasmanda oynayacak.