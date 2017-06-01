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Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

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Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
5 Haziran'da Makedonya ile yapılacak hazırlık maçı öncesi A Milli Takımın aday kadrosunu açıkladı.

A Milli Futbol Takımımızın, 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maçın ile 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:

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