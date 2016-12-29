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Milli tüfeğin bilgilerini ABD'ye satarken yakalanan müdür'ün cezası belli oldu

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Milli tüfeğin bilgilerini ABD'ye satarken yakalanan müdür'ün cezası belli oldu
Yerli silah projesini satmaya çalışırken suç üstü yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MP5 silahı ile, üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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