Milliyetçilere iptal, baskı ve saldırılar sürüyor!

MHP Genel başkan adayları Akşener, Aydın, Özdağ ve Oğan’a yönelik engelleme, saldırı ve baskılar katlanarak devam ediyor.

MHP Genel Başkan adayları Meral Akşener, Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'la "Hayır" oyu vereceğini açıklayan Yusuf Halaçoğlu'na baskı alanları genişliyor.

Sinan Oğan'ın, İstanbul'daki konuşması sırasında saldırıya uğramasının ardından, Ümit Özdağ'la Yusuf Halaçoğlu'nun da yolları, Gaziantep'te bir grup tarafından kesilmişti.

AKŞENER’İN KONUŞMA YAPACAĞI SALONLAR KAPATILIYOR

Yalova'daki toplantısı sudan sebeplerle ertelenen, Çanakkale'deki konuşma yapacağı salonun elektriği kesilen Meral Akşener'e de yeni engeller çıkarılıyor.

Edirne'deki baskıyı sosyal medya hesabından duyuran MHP eski Edirne İl Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, Meral Akşener'in konuşma yapacağı Edirne Ticaret Odası Salonu'nda apar topar tadilat kararı alındığını açıkladı. Akalın, "Bunlar hep Almanya'nın işleri!!!" ifadelerini kullandı.

Bu arada Ertuğrul Gazi Kültür Derneği'nin daveti üzerine pazar günü Kütahya'ya gitmeye hazırlanan Meral Akşener'le ilgili duyuru pankartların asılmasına engelleme yapıldı.

MHP eski Kütahya İl Başkanı Nihat Kula, baskı nedeniyle güçlükle bir salonda yer bulabildiklerini belirterek, şunları söyledi: “Üzerinde, Sayın Meral Akşener'in fotoğrafının da bulunduğu, toplantıya ait bilgiler içeren pankartımızı, şehir meydanına bakan bir otelin cephesine asmak istedik. Bu amaçla belediyeye başvurduk. Ancak cevapları olumsuz oldu. Kütahya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü imzasını taşıyan belgede 'İlgi dilekçenizdeki bahse konu 'Demokrasilerde Milli İradenin Önemi' konulu konferansın duyurusunu yapabilmek amaçlı afiş asma talebiniz, Müdürlüğümüz tarafından değerlendirilmiş olup, Kütahya Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nin 6. maddesinin (d) fıkrası gereğince uygun görülmemiştir." denildi. Bu nasıl iş anlayamadık. Oysa aynı cadde üzerinde ‘Evet’ propagandası amaçlı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan, Başbakan Binali Yıldırım'a kadar birçok siyasinin pankartı var. Bizi yıldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak biz mücadelemizi sürdüreceğiz."