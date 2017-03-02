Milyon kere hayır

Geçen salı günkü Yeniçağ, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi...

Büyük coşkuyla karşılanan ve konuk edilen Kuzey Irak Kürt Yönetimi'nin başı Barzani'nin sırf evetçi Erdoğan'a ve AKP'ye, Kürt kökenli yurttaşlarımızın destek vermesini sağlamak amacıyla geldiği anlaşıldı...

Dikkatinizi çekti mi bilemiyorum; Barzani devlet başkanı töreniyle karşılandı, gittiği her yere de Kürt Yönetimi bayrağı çekildi. Bu istikbal ve o bayrak, halk tarafından infialle karşılandı...

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Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'yi herkes hatırlamaz; sıkı bir Kürtçü idi ve içinde bulunduğumuz coğrafyada bir Kürt Devleti oluşturmak istiyordu.

İlk Kürtçülük hareketi Meşrutiyet döneminde belirgin olarak ortaya çıktı. Bayraktarlığını da İstanbul'da yaşayan ve Batılı emperyalistlerle dirsek temasında olan bazı Kürtler yaptı...

Barzan kentinde dünyaya gelen ve Amerika'da ölen Molla Mustafa Barzani ilk ayaklanmayı 1943 yılında başlatmak istedi. Irak o tarihlerde krallıktı. Krallık güçleri ayaklanmayı bastırdı, Molla İran'a kaçtı...

Uzun yıllar Irak'a dönemedi ve Komünist Rusya'da -Sovyetler Birliği- kaldı, Moskova'da yaşadı...

Öyleyken bile Irak'taki Kürtçü faaliyetleri yönetti...

Türkiye, Molla Mustafa Barzani'yi hiçbir zaman dost saymadı, zaten Molla da bize hiç dostluk beslemedi...

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Sonunda Kürtler'e liderlik Mesud Barzani'ye kaldı...

O da babası gibi Türk düşmanı...

Bize karşı işlemiş çok suçu var ama AKP iktidarı, adamın geçmişte yaptığı düşmanlıklarla verdiği kararları hatırlamamayı yeğliyor ve maalesef adama dost bir devlet başkanı muamelesi yapıyor...

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Barzani, Türkiye'ye karşı olan bir Kürt'tür. Kürt devletinin sınırlarını taa Anadolu'muzun kuzey doğusuna kadar uzatmak hevesindedir. Aynı sevdada olan PKK ile bu nedenle hasım durumundadır. Buna rağmen terör çetesini, Kürt toprağı dediği Kuzey Irak'tan söküp atamamıştır...

O kadar da güçsüzdür...

Böyle birini başkan sayıp tantanayla istikbâl etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmamıştır.

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Barzani'nin bir görevi daha var, o da göz ardı edilmemeli; Türkiye'yi güçsüz bırakacak her organizasyona katılmayı ve emperyalistlerle aynı yönde çalışmayı üstlenmiştir. ABD'den talimatlı olarak zaman zaman PKK'ya lojistik destek verdiği de bilinir. Bütün bunlara rağmen muteber kişi sayılması, AKP iktidarının ne tür pazarlıklar içerisinde olduğunu gösteriyor...

Bu nedenle, hem Barzani'ye, hem ondan medet uman iktidara, hem de bu acı gerçekleri görmezden gelip kendine evet cephesinde yer açmaya kalkanlara HAYIR diyoruz, hayır, hayır, hayır!

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DERKENAR

Referandum konusunda çok konuşan Başbakan Yıldırım'ın kulakları çınlasın, Hayır'cıları suçlamak için "Aralarında HDP var, PKK var, FETÖ var" deyip durdu. Bakalım evet diyeceklerin arasında Ahmet Türk'ün, destek vermeye gelen Barzani'nin, Barzani yanlısı Kürtler'in, AKP'li Orhan Miroğlu'nun açıkladığı gibi, bir kısım HDP'linin bulunmasını dikkatlerden nasıl kaçıracak...

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Vatan hainliği başka nasıl olur

Koyun Adası dahil, irili ufaklı, kimi sırf kayalık da olsa 18 adayı Yunan'a kim verdiyse, verilmesine kim göz yumduysa vatan hainliği suçundan yargılanmalı...

Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin bırakınız adalarını, bir tek çakıl taşını dahi izinsiz ve sebepsiz yere yabancılara verenler, bu devleti Osmanlı'ya benzetemezler. Hayranlık duydukları Osmanlı Hanedanı, millete ait toprakları ona buna vermek yüzünden batmadı mı?

Yoksa Cumhuriyet Türkiye'sini de bu yolla mı batırmaya kalkıyorlar...

18 adayı veren siyasal irade, acaba hangi belgenin altına imza attı; bu da açıklanmalıdır.

Adalarımızı peşkeş çekenlere HAYIR diyoruz, hayır ,hayır, hayır!

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Vicdanın sesini dinlemek lâzım

460 bin 176 kişinin evet demesi garanti...

Başbakan bunlara, KOSGEB çerçevesinde 3 yıl vadeli faizsiz 50 bin lira kredi verileceğini açıkladı...

Oy almak için her zamanki gibi yine vaat rüşvetine sığındılar...

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Fransız edip ve düşünürü A. Dumas Fils, "Para, iyi bir uşak, kötü bir efendidir" der...

460 bin küsur insan Oy'unu para karşılığı evet için kullanıp uşak haline gelecek ama geri ödeme başladığında da kötü bir efendi olacak ve ekonomik şartlar iyileşmediği için ana parayı ödeme sıkıntısını sövüp sayarak karşılayacak...

Sonradan dövünüp "Ellerim kırılsaydı da evet oyu atmasaydım" dememek için, alacaksak krediyi alalım ama vicdanımızın da sesini dinleyelim...

Ülkenin tapusu tek adama verilmesin diye HAYIR diyelim, hayır, hayır, hayır...

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ANLAMLI SÖZLER

Siyasete bulaşmayacak kadar akıllı olanlar, aptallar tarafından yönetilir. (Eflatun)