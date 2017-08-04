Milyoner sayısına 10 bin kişi daha eklendi

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, bu yılın ilk yarısında 10 bin 49 kişi daha arttı. 2016 sonunda 108 bin 864 olan milyoner mudi sayısı, bu yılın ilk yarısında 118 bin 913'e yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 kişi olarak sayılırken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak ölçüldü. Bir başka deyişle bankacılık sektöründeki 1 trilyon 608 milyar 143 milyon 270 bin TL'lik toplam mevduatın yüzde 48'i 108 bin 864 kişiye ait.

Milyoner mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 373 milyar 723 milyon lirasının yerel para cinsi, 338 milyar 527 milyon lirasının Döviz Tevdiat Hesabı (DTH), 3 milyar 63 milyon lirasının da kıymetli maden depo hesaplarında olduğu görüldü.

Aynı dönemde milyoner başına düşen ortalama mevduat yaklaşık 6 milyon 570 bin lira olarak gerçekleşti. Milyonerlerin sayısı 2017 yılı haziran sonu itibariyle 118 bin 913'e ulaşırken, bu kişilerin bankalardaki toplam mevduatı da 769 milyar 363 milyon lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 394 milyar 687 milyon lirası yerel para cinsi, 371 milyar 400 milyon lirası döviz tevdiat hesabı (DTH), 3 milyar 276 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesapları olarak ayrıldı. Böylece 2017 yılının ilk 6 ayında milyonerlere 10 bin 49 kişi daha eklenirken, milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 469 bin lira olarak ölçüldü.

Bankaların kredileri arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 11 milyar 253 milyon lira artarak 1 trilyon 972 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 28 Temmuz ile biten haftada 11 milyar 253 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 961 milyar 538 milyon liradan 1 trilyon 972 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 52 milyar 143 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 817 milyar 929 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 28 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 613 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,15 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 686 milyar 239 milyon liraya geriledi. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 28 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 193 milyon lira artarak 373 milyar 514 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 182 milyar 684 milyon lirası konut, 6 milyar 671 milyon lirası taşıt ve 184 milyar 158 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.