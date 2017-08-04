Bugünkü YENİÇAĞ »

Milyoner sayısına 10 bin kişi daha eklendi

»
Milyoner sayısına 10 bin kişi daha eklendi
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, bu yılın ilk yarısında 10 bin 49 kişi daha arttı. 2016 sonunda 108 bin 864 olan milyoner mudi sayısı, bu yılın ilk yarısında 118 bin 913'e yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen  bilgilere göre, Aralık 2016 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 108 bin 864 kişi olarak sayılırken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak ölçüldü. Bir başka deyişle bankacılık sektöründeki  1 trilyon 608 milyar 143 milyon 270 bin TL'lik toplam mevduatın yüzde 48'i 108 bin 864 kişiye ait.

Milyoner mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 373 milyar 723 milyon lirasının yerel para cinsi, 338 milyar 527 milyon lirasının Döviz Tevdiat Hesabı (DTH), 3 milyar 63 milyon lirasının da kıymetli maden depo hesaplarında olduğu görüldü.

Aynı dönemde milyoner başına düşen ortalama mevduat yaklaşık 6 milyon 570 bin lira olarak gerçekleşti. Milyonerlerin sayısı 2017 yılı haziran sonu itibariyle 118 bin 913'e ulaşırken, bu kişilerin bankalardaki toplam mevduatı da 769 milyar 363 milyon lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 394 milyar 687 milyon lirası yerel para cinsi, 371 milyar 400 milyon lirası döviz tevdiat hesabı (DTH), 3 milyar 276 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesapları olarak ayrıldı. Böylece 2017 yılının ilk 6 ayında milyonerlere 10 bin 49 kişi daha eklenirken, milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 469 bin lira olarak ölçüldü.

Bankaların kredileri arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 11 milyar 253 milyon lira artarak 1 trilyon 972 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 28 Temmuz ile biten haftada 11 milyar 253 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 961 milyar 538 milyon liradan 1 trilyon 972 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 52 milyar 143 milyon  lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 817 milyar 929 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 28 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 613 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,15 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 686 milyar 239 milyon liraya geriledi. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 28 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 193 milyon lira artarak 373 milyar 514 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 182 milyar 684 milyon lirası konut, 6 milyar 671 milyon lirası taşıt ve 184 milyar 158 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Milyoner sayısına 10 bin kişi daha eklendiMilyoner sayısına 10 bin kişi daha eklendiBM'den Türkiye'ye Teknoloji BankasıBM'den Türkiye'ye Teknoloji BankasıDolar ve euro ne kadar oldu?Dolar ve euro ne kadar oldu?Rusya 94 ton kayısıyı geri gönderdiRusya 94 ton kayısıyı geri gönderdiKurbanlık fiyatları ne kadar olacak?Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?Euro tarihi zirveyi gördüEuro tarihi zirveyi gördüHükümetler kimi besler?Hükümetler kimi besler?Memur masada doğru temsil edilmiyorMemur masada doğru temsil edilmiyorBenzin ve motorinden sonra otogaza da zamBenzin ve motorinden sonra otogaza da zamZeybekci: "Türkiye-Almanya ilişkileri eksiye giderse..."Zeybekci: "Türkiye-Almanya ilişkileri eksiye giderse..."
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti