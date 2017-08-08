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Milyonlar Anıtkabir'e koşuyor

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Milyonlar Anıtkabir'e koşuyor
Günde ortalama 10 bin kişinin ziyaret ettiği Anıtkabir'de bu sayı hafta sonları 15-20 bine yükseliyor.

Son 5 yılda ziyaretçi sayısında önemli artışın yaşandığı Anıtkabir'i bu yılın ilk 6 ayında 2 milyon 259 bin 833 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi sayısı 2012'de 3 milyon 801 bin 604 iken geçen yıl Anıtkabir'e 4 milyon 598 bin 567 kişi geldi. Anıtkabir'in yılın her günü düzenli, tertipli ve temiz olması için Anıtkabir Komutanlığınca gerekli önlemler alınıyor. Temizlik hizmetleri Anıtkabir kadrosundaki temizlik görevlilerince sağlanırken ziyaretlerin yoğun olduğu günlerde ise özel gezici temizlik timleri oluşturuluyor. Anıtkabir'deki her türlü bakım, onarım ve restorasyon çalışmaları kanun gereği Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon Kurulu kararıyla yapılıyor. Bu kapsamda ilk olarak panorama ve yağlı boya tablolarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

Yürüyüş yolları bakımdan geçirildi ve Aslanlı Yol'daki çatlak ve deforme taşlar yenileriyle değiştirildi. Anıt blokundaki traverten taşlar ve merdivenlerdeki derz dolgular yenilendi. Müze içindeki engelli rampalarıyla sesli rehberlik sistemi kulaklıkları yenilendi. Bunun yanı sıra Atatürk'ün makam otomobillerinden 1935 model Lincoln marka aracın restorasyonuna Antika Otomobil Federasyonu'nun İstanbul'daki tesislerinde devam ediliyor. Anıtkabir'in kamera sisteminin modernizasyonu, Atatürk'e ait 3 bin 123 kitabın dijital ortama aktarılması ve Anıtkabir çevresindeki Barış Parkı'nın bakımına yönelik özenli çalışma yürütülüyor. Park, 25 ülkeyle yurt içinden getirilen ağaç ve bitkilerden oluşuyor. Parkta 104 türde yaklaşık 50 bin ağaç ve çalı bulunuyor. Anıtkabir'de peyzaj çalışmaları 2 tekniker ve 24 bahçıvan tarafından yürütülüyor. Anıtkabir'in anıt blokunda her gün 7 "saygı nöbetçisi" nöbet tutuyor. Atatürk'e gösterilen saygının sembolü saygı nöbetçileri, nöbetleri boyunca hareket etmiyor. Mehmetçiğin bir saatlik nöbetlerinin ardından yaptıkları değişim ise yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Anıtkabir Komutanı Albay Ahmet Nurtan,  Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de görev yapmanın herkese nasip olmayacağını belirterek, "Anıtkabir'e gözümüz gibi bakıyoruz." dedi.

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