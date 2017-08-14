Minibüs'ün üzerine vinç düştü

Ağrı'nın Hamur ile Tutak ilçeleri arasındaki karayolunda, TIR üzerinde bulunan vinç, midibüsün üstüne düştü.

Alınan bilgiye göre, Ağrı – Patnos- Tutak Karayolu üzerinde bugün saat 16:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında sürücüleri henüz belirlenemeyen 65 ET 520 plakalı yolcu midibüsü ile yol yapım çalışmasında kullanılan iş makinası çarpıştı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada midibüsteki 5 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.