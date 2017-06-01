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Minik ressam 7 yaşında ilk sergisini açtı

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Minik ressam 7 yaşında ilk sergisini açtı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Enes Külekçi, ilk resim sergisini okulunda açtı. Agahefendi İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Enes, 4 yaşında yapmaya başladığı resimlerle ailesi ve öğretmenlerinin dikkatini çekti.

Evinde duvarları boyayan, her bulduğu kağıda resim yapan ancak konuşma güçlüğü çeken Enes, okulda da yaptığı "yüzsüz" karakter resimleriyle yeteneğini gösterdi. Enes'in yeteneğinden haberdar olup sergisini gezen Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, "Resimler Enes'in ne kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Resimlere dikkat ederseniz, konuyu ve kahramanını tam kağıdın ortasına yerleştirmiş. Aşağı, yukarı, sağa, sola taşmamış. Ölçüler neredeyse aynı. Resimlerinde son derece mutlu ifadeler kullanmış. Bu da onun ne kadar mutlu bir çocuk olduğunu gösteriyor." dedi.

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