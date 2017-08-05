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Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu

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Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu
Türk milli futbol takımının yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı basın toplantısıyla Mircea Lucescu'nun 2 yıllığına milli takımın başına geçtiğini resmen açıkladı.

Basın toplantısı sonrasında Mircea Lucescu'nun yardımcılarının kim olacağı da merak konusu olmuştu.

Alınan bilgilere göre; Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yardımcıları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin oldu.

 

 

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