Türk milli futbol takımının yeni teknik direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı basın toplantısıyla Mircea Lucescu'nun 2 yıllığına milli takımın başına geçtiğini resmen açıkladı.

Basın toplantısı sonrasında Mircea Lucescu'nun yardımcılarının kim olacağı da merak konusu olmuştu.

Alınan bilgilere göre; Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yardımcıları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin oldu.