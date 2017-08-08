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Miroğlu: "AK Partililer bile HDP'nin barajı aşıp, Meclis'e gitmesini istiyordu!"

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Miroğlu: "AK Partililer bile HDP'nin barajı aşıp, Meclis'e gitmesini istiyordu!"
AKP'li Miroğlu, Güneydoğu halkının yüzde 80'i HDP'nin Meclis'te olmasını istediğini iddia ederken, "Hatta hatta AK Partililer bile HDP'nin barajı aşıp meclise gitmesini istiyordu" dedi.

AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, ziyaret için geldiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı toplantıda doğu ve güneydoğu bölgesinde yaşanan terör olaylarına değinerek şunları söyledi:

"Halk ve devlet arasındaki güven, güven bunalımları çok ayrı yerde duruyor. Ama siyaset kurumunun bu bölgede güven vermesi gerekiyor. STK'larımız ve aydınlarımız olacaksa AK Partinin bu yürüyüşünü, bölgedeki siyasi varlığını güçlendirmekten başka çaremiz yok. Bu zayıfladığı zaman ne olur? Haziran seçimlerinden sonra ne yaşadıysak inanın o olur. Hepimiz çok büyük bir endişeyle karşı karşıya kaldık. Bölge halkının yüzde 80'ini hatta AK Partililer bile HDP'nin barajı aşıp meclise gitmesini istiyordu. Bunun tek sebebi barış olsun, huzur olsun artık, çözümü dağlarda bomba koyarak aramasın, siyasetin kanallarını kullansın ve meclisin bütün imanlarının gücü oranında hayata geçirsin diye halk bu partinin mecliste, temsil edilmesini istedi. Ama temsil edildikten sonra yaşadığımız şeyler, hemen çok güçlü şekilde çatışma ortamına girmesi, bu arkadaşların siyasetin güçlenmesi, demokrasi ve siyasetin sınırlarının genişlemesi, hak ve taleplerinin peşinde koşacak imkanlar yaratmamız, bütün bunlar onların hiç bir şekilde gündeminde olmadı."

 

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