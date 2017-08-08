Bugünkü YENİÇAĞ »

Mısır, Almanya'dan ikinci denizaltıyı da teslim aldı

»
Mısır, Almanya'dan ikinci denizaltıyı da teslim aldı
Mısır'ın Almanya'dan sipariş ettiği 4 denizaltıdan ikincisini teslim aldığı belirtildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Alman yapımı '209/1400' tipi denizaltı Almanya'nın Kiel kentinde düzenlenen törenle teslim alındı.

Törene Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Ahmed Halid, Almanya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Rainer Brinkmann'ın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Su altından uydu telefonuyla görüşme teknolojisinin yer aldığı denizaltının uzunluğunun 73.60 metre, ağırlığının ise  1400 ton olduğu aktarıldı.

'209/1400' tipi denizaltının kısa ve uzun menzilli roket fırlatma ve deniz altında uzun süre kalma özellikleri bulunuyor.

Almanya ile 2011 yılında iki denizaltı alımı için anlaşma imzalayan Mısır, 2014'te iki ekleme daha yaparak denizaltı siparişini dörde çıkarmıştı.

Alman yapımı '209/1400' tipi ilk denizaltı, geçen nisan ayında İskenderiye'nin Ras et-Tin bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alınmıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Mısır, Almanya'dan ikinci denizaltıyı da teslim aldıMısır, Almanya'dan ikinci denizaltıyı da teslim aldıErşat Salihi'den Türkmenlere çağrıErşat Salihi'den Türkmenlere çağrıEndonezya, kahve karşılığında Rusya'dan savaş uçağı alacak!Endonezya, kahve karşılığında Rusya'dan savaş uçağı alacak!ABD'den PYD/PKK'ya askeri araçABD'den PYD/PKK'ya askeri araçMoody's'ten Katar'a kötü haber!Moody's'ten Katar'a kötü haber!Katar uçuş yollarını deşiştirdiKatar uçuş yollarını deşiştirdiABD'den Katar hamlesiABD'den Katar hamlesiAlmanya'dan Türkiye'ye 'nazi' benzetmesiAlmanya'dan Türkiye'ye 'nazi' benzetmesiAkın akın Çinliler gelebilir!Akın akın Çinliler gelebilir!Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'El uzatmaya hazırız fakat..."Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'El uzatmaya hazırız fakat..."
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti