Mısır, Almanya'dan ikinci denizaltıyı da teslim aldı

Mısır'ın Almanya'dan sipariş ettiği 4 denizaltıdan ikincisini teslim aldığı belirtildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Alman yapımı '209/1400' tipi denizaltı Almanya'nın Kiel kentinde düzenlenen törenle teslim alındı.

Törene Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Ahmed Halid, Almanya Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Rainer Brinkmann'ın yanı sıra diğer yetkililer katıldı.

Su altından uydu telefonuyla görüşme teknolojisinin yer aldığı denizaltının uzunluğunun 73.60 metre, ağırlığının ise 1400 ton olduğu aktarıldı.

'209/1400' tipi denizaltının kısa ve uzun menzilli roket fırlatma ve deniz altında uzun süre kalma özellikleri bulunuyor.

Almanya ile 2011 yılında iki denizaltı alımı için anlaşma imzalayan Mısır, 2014'te iki ekleme daha yaparak denizaltı siparişini dörde çıkarmıştı.

Alman yapımı '209/1400' tipi ilk denizaltı, geçen nisan ayında İskenderiye'nin Ras et-Tin bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından teslim alınmıştı.