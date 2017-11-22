Mısır, Libya sınırını vurdu

Mısır Savunma Bakanlığı, Libya sınırından geçerek ülkeye girmeye çalışan "silah yüklü" 10 aracın vurulduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silah ve mühimmat yüklü 10 aracın Libya sınırını geçerek ülkeye girmeye çalıştığı sırada Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu operasyonun Hava Kuvvetleri ve Askeri İstihbarat birimleri arasındaki koordineli çalışma neticesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Mısır güvenlik güçleri, insan ve silah kaçakçılığının sıklıkla yaşandığı Libya sınırında, son iki yıldır sınır güvenliğini sağlamak için yoğun şekilde bulunuyor.