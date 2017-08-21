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Mısır tarlasına düştü

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Mısır tarlasına düştü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mısır tarlasına İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yolbilen Köyü'nde Hıdır Üçağaç'a ait mısır ekili tarlaya İHA düştüğünü gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hava aracının enkazında incelemede bulundu. 

Tarla sahibi Üçağaç, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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