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Mısır, 'Türkiye için casusluk' suçlamasıyla 29 kişiyi gözaltına aldı

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Mısır, 'Türkiye için casusluk' suçlamasıyla 29 kişiyi gözaltına aldı
Mısırlı savcılar, Müslüman Kardeşler üyesi olduğundan şüphelenilen 29 kişi hakkında Türkiye adına casusluk yaptıkları suçlamasıyla 2 haftalık gözaltı kararı aldı.

 Mısır resmi haber ajansı MENA'nın aktardığına göre Mısır'da, Türkiye adına casusluk yaptıkları ve terör örgütü olarak sayılan Müslüman Kardeşler'e üye oldukları suçlamasıyla 29 kişi başsavcı Nebil Sadek'in emriyle gözaltına alındı.

2 haftalık gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin 'Müslüman Kardeşler hareketinin tekrar iktidara getirilmesi planı uyarınca' Mısır'dan Türkiye merkezli sunucular vasıtasıyla 'indirimli fiyatlar' teklif ederek uluslararası aramalar yapılmasına olanak tanıdığı öne sürüldü.

Savcılığın açıklamasında şüpheliler bu aramaları Mısır'ın durumu hakkında bilgi almak amacıyla kaydedip Türk istihbaratına iletmekle suçlandı.

Ulslararası aramalardan elde edilen gelirin ise 'Mısırlıları hükümete karşı kışkırtma amacıyla söylenti ve yalan haber yaydığı iddia edilen Mısır dışında kurulan medya platformları için harcandığı' öne sürüldü.

Kara para aklama ve lisanssız döviz ticareti yapmakla da suçlanan sanıkların uyrukları belirtilmedi.

Müslüman Kardeşler hareketinden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında yaygın protesto gösterileri üzerine askeri darbeyle devrilmesinden bu yana Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Mursi'nin devrilmesinin ardından Mısır, Müslüman Kardeşler hareketini terör örgütü ilan etti ve üst düzey üyelerinin çoğunu tutukladı.

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