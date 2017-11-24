Mısır'da camiye bombalı saldırı: 235 kişi öldü

Sina Yarımadası'ndaki Ariş'te cuma namazı sırasında bir camide önce intihar saldırısı düzenlendi, ardından silahla içeridekiler tarandı. Can kaybı dakikalar içinde arka arkaya arttı, resmi haber ajansı son olarak 235 insanın öldüğünü duyurdu.

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki kenti Ariş'te bir camiye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda neredeyse her dakika ölü sayısı artıyor. Uluslaararası ajanslar, saldırıyı 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu.

Ariş'in batısındaki Bir el Abed kasabasındaki El Ravza camisini hedef alan saldırganlar, ciplerle gelip cuma namazı sırasında önce üstlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. Resmi haber ajansı MENA, silahlarıyla içeridekileri tarayan saldırganların en az 235 insanı öldürdüğünü bildiriyor.

Hastanelere taşınan 125 yaralı var, can kaybının artmasından ciddi şekilde endişe ediliyor.

Görgü tanıkları, çok sayıda ambulansın camiden sürekli hastanelere gittiğini söylüyor.

Saldırıdan sonra Kahire yönetimi üç günlük ulusal yas ilan etti.

Mısır televizyonları, saldırganların camiye nasıl geldiğini gösteren bir görüntüyü ekrana getirdi.

Akdeniz kıyısındaki Ariş'te son saldırı Ekim ayı sonunda yola döşenen bombanın patlatılmasıyla gerçekleşmiş, iki polis ölmüştü.



Yıllardır çalkantının dinmediği Sina Yarımadası, Ensar Beyt el Makdis adlı örgüt, üç yıl önce adını değiştirerek IŞİD'e katıldığını duyurmuştu.

Teröristler, 2014'ten bu yana bölgede yüzlerce asker ve polisi öldürdü.

Grup, aynı zamanda Hristiyan kiliselerine de bombalı saldırılar düzenledi. Nisan ayında Tanta ve İskenderiye kentlerindeki kiliselerda bombalar patlatan IŞİD, 43 insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

TÜRKİYE KINADI

Dışişleri Bakanlığı, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Açıklamada, "Bugün (24 Kasım) Mısır’ın El Ariş kentinin batısındaki bir camide meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yolaçan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.