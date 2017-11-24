Mısır'da camiye bombalı saldırı: En az 184 ölü

Mısır'ın Ariş kentinde bir cami yakınında meydana gelen patlamada 184 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Mısır'ın Ariş kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 184 kişinin öldüğü 80'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Reuters’e konuşan görgü tanıklarının açıklamasında göre saldırganlar Gazze sınırına yakın Ariş kentinin batısındaki Bir el Abed’de bulunan El Ravdah camisine cuma namazı sırasında saldırdı.

Güvenlik güçlerini destekleyen cemaatin hedef alındığını söyleyen görgü tanıkları saldırganların bir bombayı infilak ettirdiğini ayrıca camidekilere 4 adet arazi aracından ateş açtıklarını aktardı.,

MISIR'DA ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Sağlık Bakanı Halid Megahid televizyonda yaptığı açıklamada en az 25 ambulansla yaralıların Er Ariş hastanelerine taşındığını söyledi.

Mısır devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi saldırıdan hemen sonra acil güvenlik toplantısı düzenledi.

Reuters haber ajansı, Mısır'da kanlı saldırının üzerine 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

​Saldırıyı henüz üstlenen bir örgüt olmadı. 2014'te terör örgütü IŞİD'a biat eden Sina yarımadasındaki bazı örgütler bölgede yapılan bir dizi ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.